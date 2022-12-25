Аскеран столкнулся с дефицитом продуктов из-за блокады

25 декабря 2022, 09:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В магазинах Аскерана введено ограничение на отпуск в одни руки муки, сахара и подсолнечного масла, так как из-за блокировки Лачинского коридора возник дефицит продуктов. Некоторых товаров на складах уже нет, а запасов других хватит только на несколько дней, уточнили продавцы.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции провели шествие к посту российских миротворцев, их представитель сообщил карабахским активистам, что решение по поводу блокировки трассы может быть озвучено 26 декабря.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали 23 декабря горожане.

Из-за блокировки азербайджанскими активистами Лачинского коридора в городе Аскеран (азербайджанское название – Асгеран, – прим. "Кавказского узла") возникла нехватка продовольствия. В городе практически отсутствуют все продукты первой необходимости, в том числе фрукты и овощи, передал минувшей ночью News.am.

Также в магазинах возник дефицит муки, сахара и яиц. Почти закончились сигареты и предметы гигиены. При этом роста цен не наблюдается. Магазины с трудом удовлетворяют спрос жителей на товары, и если Лачинский коридор будет закрытым еще несколько дней, то это приведет к полному истощению запасов на складах, отметили продавцы. Они пояснили, что из-за этого в магазинах введено ограничение на отпуск товаров в одни руки. В частности, одному покупателю продается по одной бутылке подсолнечного масла, не больше одного килограмма сахара, и отпускается не больше одного килограмма муки, передала минувшей ночью на своем сайте телекомпания A1plus.

Напомним, в Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года российские военные должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу трехстороннее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.