Блокада Карабаха дала повод для критики трехстороннего заявления

22 декабря 2022, 05:10

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Трехстороннее заявление, принятое по итогам осенней войны 2020 года, не имеет правовых последствий для сторон и не обязывает российский контингент в Нагорном Карабахе обеспечивать права местных жителей, нарушенные блокировкой Лачинского коридора, констатировали политологи Андриас Гукасян и Ара Папян.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт - Горис и проводят акции у здания представительства ООН, посольства России и других иностранных посольств. Активисты апеллируют к России как гаранту соглашения по Карабаху, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Европейский суд по правам человека 21 декабря ответил на обращение правительства Армении, обязав Азербайджан пропускать через Лачинский коридор людей с особыми нуждами.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении осталось более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Трехстороннее заявление, принятое по итогам осенней войны 2020 года, не позволяет Армении предъявлять к России каких-либо требований по обеспечению безопасности армян в Карабахе, поскольку оно не имеет силы международного договора, заявил политолог, эксперт по международному праву Андриас Гукасян.

Он отметил, что трехстороннее заявление не предусматривает конкретные обязательства для сторон и не обеспечивает им политико-правовые последствия.

«Это ошибочное представление, что трехстороннее заявление является международным договором и имеет правовую силу. Трехстороннее заявление – это решение лидеров трех государств, в котором президент России принимает решение о вводе войск с согласия Армении и Азербайджана, президент Азербайджана – о прекращении боевых действий, а премьер Армении – об отводе войск. Выполнение положений этого заявления зависит от доброй воли лидеров трех стран. Никто ни от кого не может ничего требовать, никто ни перед кем не имеет каких-либо международных обязательств», - пояснил Гукасян корреспонденту «Кавказского узла».

Ввод российского военного контингента в Нагорный Карабах не был обеспечен правовыми документами, которые определяли бы обязательства сторон, в том числе в рамках миротворческой миссии, указал он. «Так как трехстороннее заявление к такому роду документов не относится, российские военные могут сами себя называть как угодно», - сказал политолог.

Принимая трехстороннее заявление, Азербайджан согласился, чтобы российские войска заняли Лачинский коридор, обратил внимание Гукасян. «Из смысла принятого решения вытекает, что это экстерриториальный коридор, на который не распространяются азербайджанские законы. Так или иначе, Лачинский коридор является особым объектом, митинги и акции согласно армянским и азербайджанским законам запрещены. Без дозволения российских военных никто не смог бы проводить акцию», - подчеркнул он. При этом Гукасян полагает, что власти Нагорного Карабаха «обладают ресурсами для охраны порядка и поддержки законов» и могут пресечь инциденты в других частях региона, в том числе попытки блокировки внутренних путей сообщения.

Гукасян добавил, что попытки Москвы придать трехстороннему заявлению статус международного договора встречают сопротивление на Западе. «Ни США, ни Франция не согласятся узаконить эту ситуацию. Обсуждение в ООН показало, что мировое сообщество настроено жестко в вопросе блокады Арцаха (Нагорного Карабаха)», - отметил политолог.

С мнением, что трехстороннее заявление не имеет юридической силы, согласен политолог, юрист-международник Ара Папян. Он отметил, что Россия и Азербайджан отошли от ранее принятых на себя в рамках Минской группы ОБСЕ обязательств.

«Была договоренность, что вопросы должны решаться в рамках Минской группы. Россия, введя контингент в Арцах, нарушила свои же обязательства. Также стороны взяли обязательство решения конфликта мирным путем, исключив применение силы», - заявил он «Кавказскому узлу».

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. 24 июня по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Россия торпедирует деятельность Минской группы ОБСЕ, так как больше не рассматривает этот формат как платформу для сотрудничества с США, заявили в июне политологи Тигран Григорян и Андриас Гукасян.

Папян также отметил, что нет нормативного документа, наделяющего российский воинский контингент правом на миротворческую миссию и определенными обязательствами в связи с ней, действия российских военных в Нагорном Карабахе при той или иной ситуации не регламентированы.

«Россия ввела свои войска, по сути, на основании устной договоренности, и Азербайджан неоднократно заявлял, что у российских войск нет статуса. Трехстороннее заявление не регламентирует обязанности российских военных. Я видел документ, регламентирующий права миротворцев ООН на Кипре - объемный документ более чем на 1000 страниц, которые регулирует все возможные и невозможные варианты, а здесь ничего такого нет», - сказал юрист.

Вместе с тем он уверен, что официальный Ереван вправе требовать от Москвы и Баку реализации положений трехстороннего заявления. «Особенно от России, которая является гарантом трехстороннего заявления. Когда Кремль уговаривал Пашиняна сдать, в частности, Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар), который обеспечивал безопасность Армении, Россия предложила свои войска в качестве фактора безопасности для жителей армянского приграничья и Арцаха (Нагорного Карабаха)», - отметил Папян. Он затруднился сказать, почему Армения не требует от России выполнения обязательств по обеспечению безопасности карабахского населения, предположив, что в Ереване опасаются тех или иных негативных последствий такого шага.

Ара Папян не исключает, что метод блокирования дороги под предлогом гражданской акции может быть распространен на другие пути сообщения в Нагорном Карабахе. «Азербайджан хочет контролировать все в Арцахе (Нагорном Карабахе). Возможно, что завтра Азербайджан заявит, что в Степанакерте совершено правонарушение, которое надо расследовать по азербайджанским законам. Азербайджан ищет повод для окончательного выдавливания армян из Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заключил политолог.

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