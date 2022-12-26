Азербайджанцы провели акцию в Нью-Йорке с требованием провести мониторинг карабахских месторождений

26 декабря 2022, 03:04

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Уроженцы Азербайджана провели перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке акция в поддержку активистов, заблокировавших проезд по Лачинскому коридору. Они потребовали направить в Нагорный Карабах международных экспертов, которые провели бы мониторинг месторождений, против эксплуатации которых выступают активисты.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане.

Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке выходцы из Азербайджана 26 декабря провели акцию в поддержку действий азербайджанских активистов, которые перекрыли автодорогу Степанакерт - Горис и требуют доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, пишет oxu.az.

Участники акции заявили, что происходит незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана, а Лачинский (Бердзорский) коридор используется с военными целями. Они держали в руках плакаты с соответствующими призывами и скандировали лозунги с требованием к ООН направить в регион экспертов и провести мониторинг месторождений.

Глава азербайджано-американской Ассоциации женщин Мунавар Вахабова обратилась к ООН и отметила, что эксплуатация упомянутых месторождений наносит ущерб Азербайджану и мировой экосистеме. Акция продолжалась несколько часов.

Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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