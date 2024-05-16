Продлен арест Рубена Варданяна

16 мая 2024, 12:52

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Суд в Баку продлил на пять месяцев арест бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, обвиняемого в Азербайджане в финансировании терроризма и создании незаконных вооруженных формирований. Затягивание сроков следствия и длительное содержание Варданяна в СИЗО нарушает его права, заявила защита.

Как информировал "Кавказский узел", 15 мая суд в Баку продлил срок ареста 15 бывшим карабахским чиновникам, в том числе бывшему президенту Араику Арутюняну.

Следственное управление Службы госбезопасности Азербайджана обратилось в Сабаильский районный суд Баку с ходатайством о продлении ареста бывшего госминистра* Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Суд продлил его арест на пять месяцев, передало сегодня агентство АПА.

Адвокат Варданяна Виктория Бурковская указала на нарушение его прав. Варданян содержится под стражей уже семь месяцев, и через пять месяцев, на которые суд продлили его арест, он будет под стражей уже более года. Между тем следователь не предоставляет защите конкретной информации о ходе расследования, отвечая на вопросы размытыми и общими фразами, приведены сегодня слова Бурковской в телеграм-канале бывшего госминистра Нагорного Карабаха.

"Затягивание сроков следствия и длительное содержание Варданяна в следственном изоляторе нарушает права нашего подзащитного", – подчеркнул Виктория Бурковская.

Открытое судебное разбирательство по делу Варданяна – это единственный способ обеспечить законность уголовного процесса, считает она.

Напомним, Рубен Варданян был задержан азербайджанскими силовиками 27 сентября 2023 года на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре этого же года президент России Владимир Путин лишил его гражданства РФ. Варданян заявил, что планирует заняться развитием непризнанной республики. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха* и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Преследование Рубена Варданяна дает президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

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* Речь идет о лицах из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Арцахе (Нагорном Карабахе). После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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