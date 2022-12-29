Армянские журналисты призвали иностранных коллег освещать блокаду Карабаха

29 декабря 2022, 06:06

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Медиаорганизации Армении призвали ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в зону конфликта вокруг Нагорного Карабаха, чтобы освещать блокаду региона с места событий.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в регионе, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), 24 декабря четырехмесячный ребенок в тяжелом состоянии также был доставлен в Ереван, 28 декабря эвакуировали еще трех пациентов. Власти Карабаха решили ограничить работу общепита из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Обращение армянских журналистских объединений адресовано также международным структурам - авторы обращения призывают ООН, Евросоюз и ОБСЕ направить миссию наблюдателей в Лачинский (Бердзорский) коридор, отмечая, что его блокировка создала гуманитарный кризис для 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха и лишило армянских журналистов возможности работать в зоне конфликта. Наблюдатели могут дать объективную оценку ситуации и представить доклад о ней широкой общественности.

Армянские СМИ лишены возможности свободного перемещения, не могут ознакомиться с ситуацией на месте событий и освещать проблему. Журналистам из Армении не удалось добраться до того участка коридора, где группа азербайджанцев, которые представляются экологами и гражданскими активистами, перекрыли единственную дорогу, связывающую Карабах с Арменией, говорится обращении сотрудников "Радио Азатутюн", Factor.am, Civilnet и других журналистских коллективов, а также медиаорганизаций.

Въезду в Лачинский коридор из Армении, по словам журналистов, препятствуют армянские силовики, но даже если удается преодолеть это препятствие, доехать удается максимум до села Лисагор, дальше их не пропускают российские миротворцы.

"Общество Армении и международное сообщество в результате лишены объективной информации о сложившейся ситуации. На месте блокирования дороги беспрепятственно работают лишь представители азербайджанских СМИ, которые, ведя пропаганду официального Баку, в своих репортажах искажают явные и очевидные факты, заявляя, что не препятствуют связи Арцаха (Нагорного Карабаха) с Арменией", - говорится в обращении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Авторы обращения призывают правительство Армении начать срочные переговоры с командованием российской миротворческой миссии и ответственными структурами РФ, чтобы добиться пропуска в Нагорный Карабах для журналистов из Армении. Они также призвали СНБ Армении и полицию не препятствовать работе журналистов, так как освещение ситуации "исходит также из государственных и национальных интересов Армении".

"Мы также призываем ведущие международные СМИ командировать в зону конфликта свои съемочные группы, своих журналистов для освещения тяжелой гуманитарной катастрофы, которая возникла из-за перекрытия коридора и, таким образом, пресечь пропагандистскую дезинформацию Азербайджана на международном поле", - говорится в обращении.

К обращению присоединились Комитет защиты свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Общественный журналистский клуб, Журналистский клуб "Аспарез", Центр свободы информации, Институт всесторонней информации - Армения, Горисский пресс-клуб, общественные организации "Журналисты во имя будущего", "Журналисты во имя прав человека" и "Фемида".

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

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