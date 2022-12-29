Блокада привела к ограничению общепита в Нагорном Карабахе

29 декабря 2022, 04:11

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Власти Карабаха решили ограничить работу заведений общественного питания из-за нехватки продовольствия и необходимости экономить электроэнергию.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в регионе, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), 24 декабря четырехмесячный ребенок в тяжелом состоянии также был перевезен из Степанакерта в Ереван, 28 декабря из Степанакерта эвакуировали еще трех тяжелобольных пациентов.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

О том, что работа заведений общественного питания будет ограничена, было заявлено по итогам заседания оперативного штаба под руководством госминистра Арцаха Рубена Варданяна 28 декабря. Предложение было внесено правительством, участники заседания одобрили проект, сообщило со ссылкой на аппарат госминистра информационное агентство "Новости-Армения".

Ограничения мотивированы возникшим из-за блокады дефицитом продуктов питания и объявленным ранее требованием властей об экономии электроэнергии. Днем ранее, 27 декабря, Варданян встретился с бизнесменами и те согласились, что ограничения в работе кафе и ресторанов целесообразны.

"Многие из них уже отменили массовые мероприятия, посчитав их неуместными", - отмечается в сообщении.

Также на заседании затронули проблему обращения наличных денег в регионе: организации и частные лица обналичивают больше денежных средств, чем обычно, но не тратят их. Варданян поручил проинформировать жителей, что "намного правильнее хранить деньги в безналичном виде", отмечает издание News.am.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

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