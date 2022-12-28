Три пациента перевезены из Степанакерта в Ереван по Лачинскому коридору

28 декабря 2022, 11:44

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Три тяжелобольных пациента перевезены из Степанакерта в больницы Еревана с помощью Международного комитета Красного Креста по Лачинскому коридору, который остается перекрытым 17-е сутки.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. 19 декабря мужчина, нуждающийся в срочной операции на сердце, был перевезен из Степанакерта в Ереван в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), но к 23 декабря еще 12 пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, оставались в крайне тяжелом состоянии и не могли получить помощь ереванских специалистов. 24 декабря четырехмесячный ребенок также был перевезен из Степанакерта в Ереван с помощью МККК. 27 декабря Лачинский коридор оставался закрытым 16-е сутки.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 27 декабря российские миротворцы отказались пропустить в Степанакерт участников автопробега из Еревана, пояснив, что не могут дать гарантии их безопасности.

Сегодня сотрудниками МККК из Степанакерта по Лачинскому коридору, который остается закрытым 17-е сутки, доставлены в больницы Еревана три тяжелобольных пациента, сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Нагорного Карабаха News.am.

Сегодня утром по Лачинской дороге проехали три машины МККК, сообщило ранее азербайджанское агентство Trend, не уточнив, в какую сторону проехала колонна. Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана продолжается уже 17-й день, пишет агентство.

Напомним, азербайджанские активисты требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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