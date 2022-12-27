Блокада Нагорного Карабаха продолжается 16-й день

27 декабря 2022, 10:01

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Азербайджанские активисты продолжили блокаду Лачинского коридора. Участники автопробега из Еревана, пытавшиеся добраться до Степанакерта, встретились с российскими миротворцами.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 24 декабря участники митинга в Степанакерте провели шествие к посту российских миротворцев и потребовали от них разблокировать движение по Лачинскому коридору. Представитель миротворцев сообщил карабахским активистам, что решение по поводу блокировки трассы может быть озвучено 26 декабря, потому до этой даты решено приостановить протесты, рассказали участники акции. Оппозиция в Нагорном Карабахе заявила, что продолжит акции с требованием разблокировать Лачинский коридор.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Блокада Лачинского коридора продолжалась всю ночь. Активисты, перекрывшие дорогу, были обеспечены местом для ночлега, а также горячим питанием. Они начали день с исполнения государственного гимна Азербайджана и патриотических песен, пишет сегодня Report.

Напомним, группа активистов 26 декабря начала автопробег из Еревана, чтобы посетить в Горисе детей, лишенных возможности вернуться в Нагорный Карабах, а затем доехать до поста миротворцев в Лачинском коридоре. Участникам автопробега удалось встретиться с заместителем командующего российского миротворческого контингента. "Мы предъявили свои требования. Он сказал, что ситуация напряженная, что мы и сами знаем, во-вторых, они не могут обеспечить наш безопасный визит в Арцах (Нагорный Карабах). Он предупредил, что может возникнуть достаточно напряженная и опасная ситуация, все может выйти из-под контроля", - рассказал один из участников акции, слова которого приводит NEWS.am.

По словам активиста, российский военный сообщил, что в настоящее время ведутся обсуждения на высоком уровне. "Он предложил дождаться результатов. Мы сказали о своем желании поехать в Арцах (Нагорный Карабах), подбодрить детей, увидеть членов нашей семьи, он заверил, что они разделяют наши трудности", - сказал участник акции, добавив, что решение вопроса "не дело нескольких часов, на это уйдут дни".

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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