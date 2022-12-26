Ереванские активисты организовали автопробег к Лачинскому коридору

26 декабря 2022, 15:44

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Группа активистов начала автопробег из Еревана, чтобы посетить в Горисе детей, лишенных возможности вернуться в Нагорный Карабах, а затем доехать до поста миротворцев в Лачинском коридоре.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 15-е сутки.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Сегодня группа активистов начала автопробег с площади Республики в Ереване. Они планируют встретиться в Горисе с застрявшими там детьми из Нагорного Карабаха и вручить им новогодние подарки, а затем поехать к Лачинскому коридору, сообщает Panorama.am.

"Попытаемся провести переговоры с армянскими полицейскими, потом – с российскими миротворцами. Каждый из нас должен сделать для Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") всё возможное. Мы не можем просто говорить, что любим Арцах и спокойно сидеть. Не можем сидеть здесь и ждать, что что-нибудь получится", – приводит издание слова одного из участников акции.

Автопробег организован под лозунгом «Дед Мороз посещает всех», сообщил участник акции Самвел Мовсисян. "Мы направляемся в Горис, чтобы встретиться с детьми, которые из-за перекрытой дороги не смогли вернуться в Арцах. Мы вручим им подарки, пообедаем с детьми", - цитирует активиста News.am.

Напомним, 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, на которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Российские военные призвали активистов дождаться 26 декабря, так как в этот день может быть озвучено решение по поводу блокировки Лачинского коридора.

Азербайджанские активисты требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН отметил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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