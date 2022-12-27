Карабахские активисты потребовали встречи с командованием миротворцев

27 декабря 2022, 01:29

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Оппозиция в Нагорном Карабахе продолжит акции с требованием разблокировать Лачинский коридор и намерена добиться встречи с командованием российскими миротворческими силами. Участники круглого стола представителей интеллигенции в Степанакерте также призвали миротворцев разблокировать дорогу.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 24 декабря участники митинга в Степанакерте провели шествие к посту российских миротворцев и потребовали от них разблокировать движение по Лачинскому коридору. Представитель миротворцев сообщил карабахским активистам, что решение по поводу блокировки трассы может быть озвучено 26 декабря, потому до этой даты решено приостановить протесты, рассказали участники акции.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Лидер пешего марша из Степанакерта в Шуши 23 и 24 декабря, сооснователь партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян заявил, что «27 декабря он с единомышленниками совершит пеший марш к Степанакертскому аэропорту, где основная база РМС (российских миротворческих сил), и потребует, чтобы миротворцы выполняли свои непосредственные обязанности».

Петросян заявил, что после войны 2020 года граждане Нагорного Карабаха вернулись в свои дома, потому что поверили России. «Но сейчас мы видим другое. У нас есть вопросы к РМС (российским миротворческим силам) в Арцахе (Нагорном Карабахе). Дорогу мы пока блокировать не будем, но будем требовать, чтобы нам объяснили, почему РМС не выполняют обязанности, предписанные в заявлении от 9 ноября 2020 года», - сказал Петросян в своем прямом эфире 26 декабря на своей странице в соцсети.

Корреспонденту "Кавказского узла" он пообещал озвучить решение о пешем марше сегодня, 27 декабря. «Так как в прессе до сих пор нет новостей на высшем уровне, окончательное решение о марше я объявлю 27 декабря», - сказал Петросян.

Граждане Армении, которые совершили автопробег в Степанакерт, вынуждены вечером 26 декабря остановиться на закрытой дороге. Они встретились с заместителем командующего российским миротворческим контингентом, пишет news.am.

"Он сказал, что ситуация напряженная, что мы и сами знаем, во-вторых, они не могут обеспечить наш безопасный визит в Арцах (Нагорный Карабах). Он предупредил, что может возникнуть достаточно напряженная и опасная ситуация, все может выйти из-под контроля", - приводит слова участника акции издание.

Он также отметил, что, по словам российского военного, в настоящее время ведутся обсуждения на высоком уровне.

Руководитель "Революционной партии Арцаха" Артур Осипян опубликовал на своей странице в соцсети заявление по итогам круглого стола, прошедшего в Степанакерте 24 декабря. Осипян написал, что "в ходе круглого стола при участии представителей интеллигенции по теме «Блокада Нагорного Карабаха» было принято совместное заявление с требованием к властям и командованию РМС".

«Мы, участники круглого стола обращаемся к руководству Арцаха (Нагорного Карабаха) с требованием задействовать все возможные механизмы для обращения к США и Франции по вопросу привлечения дополнительных миротворческих сил под мандатом Минской группы ОБСЕ ввиду несостоятельности МС РФ обеспечить полноценную безопасность и выполнения условий трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020-го года», - потребовали участники круглого стола от властей Нагорного Карабаха.

От командующего российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе местная интеллигенция потребовала встречи, дав 48 часов для принятия решения. «Обращаемся к командующему МС РФ в Нагорно-Карабахской Республике генералу А. Волкову с требованием о встрече с целью получения ответов на вопросы, вызывающие у широких слоев общества серьезное беспокойство и касающиеся выполнения договоренностей от 9-го ноября 2020-го года. В связи с остротой ситуации генералу А. Волкову предоставляется 48 часов для назначения конкретного срока проведения встречи по адресу: Нагорно Карабахская Республика, г. Степанакерт, площадь Возрождения, гостиница Армения», - говорится в документе, опубликованном в соцсетях.

Документ подписали 56 человек, которые отметили, что «участники круглого стола приняли решение о необходимости привлечения на встречу государственного телевидения, радио и других СМИ, а также обеспечения прямой трансляции в интернете».

Корреспонденту "Кавказского узла" Артур Осипян рассказал, что "письмо-обращение передано в офис РМС в Степанакерте". "Надеемся на скорейший ответ, так как сегодняшняя ситуация требует незамедлительных обсуждений", - добавил он.

Пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян сообщил вечером 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что «дорога, соединяющая Арцах (Нагорный Карабах) с Арменией и внешним миром остается закрытой». «На данный момент (23.00 по местному времени) дорога продолжает оставаться заблокированной азербайджанскими гражданами», - сказал Тадевосян.

Сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о судьбе четырехмесячного ребенка, которого удалось отправить на лечение в Ереван. "Врачи Армении отмечают, что 4-х месячный ребенок, отправленный в Ереван, имеет положительную динамику и продолжает лечение в специализированном медицинском центре Армении", - рассказал сотрудник ведомства.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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