Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору

27 декабря 2022, 18:54

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Российские миротворцы отказались пропустить по Лачинскому коридору участников автопробега из Еревана в Степанакерт в связи с тем, что не могут дать гарантии их безопасности. Представитель миротворцев рекомендовал участникам акции дождаться итогов переговоров по этому поводу, рассказали участники акции.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 24 декабря участники митинга в Степанакерте провели шествие к посту российских миротворцев и потребовали от них разблокировать движение по Лачинскому коридору. Представитель миротворцев сообщил карабахским активистам, что решение по поводу блокировки трассы может быть озвучено 26 декабря, потому до этой даты решено приостановить протесты, рассказали участники акции. Сегодня блокада Лачинского коридора продолжается 16-е сутки.

Лачинский коридор, проезд по которому закрыт с 12 декабря, является зоной ответственности российских миротворцев, напомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе в трехстороннем формате было начато 26 декабря на встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил Путин.

Российские военные не дали гарантии безопасности участникам автопробега Ереван-Степанакерт с требованием разблокировать Лачинский коридор, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир с места события, который транслировал портал Factor.am.

Участники автопробега доехали до контрольно-пропускного пункта при въезде в Нагорный Карабах. Однако шлагбаум КПП был опущен.

С инициативной группой встретился заместитель командующего российским миротворческим контингентом, военнослужащий отказался назвать свою фамилию, рассказал участник пробега Самвел Мовсисян.

"В ходе встречи замкомандующего представил ситуацию, которая с его слов, остается напряженной и любое неосторожное действие может осложнить положение. Он также отметил, что российские военные не могут обеспечить безопасность проезда, не исключив провокаций азербайджанской стороны, которые российские военные не смогут пресечь", - заявил Мовсисян после встречи с российским военным.

Замкомандующего сообщил, что переговоры о разблокировке коридора идут на самом высоком уровне, добавил член гражданской инициативы. "Он попросил дождаться окончания переговоров, заверив, что одного приказа достаточно, чтобы разблокировать движение в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"). На упреки в бездействии замкомандующего сказал, что российская миссия не наделена мандатом применять оружие или задерживать [нарушителей]", - подчеркнул Мовсисян.

По его словам, представитель миротворцев также отметил, что российские военные не давали обещания, что 26 декабря движение будет разблокировано, это все домыслы СМИ.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Член инициативной группы SOS Айк Барсегян, который также принял участие в автопробеге, заявил, что открытие Лачинского коридора – политический вопрос.

"Фактически, заместитель командующего признался, что не могут открыть коридор, пока не состоится встреча Путин-Пашинян-Алиев. На все вопросы, когда откроется дорога, он отвечал, что "они люди военные и готовы выполнить приказ, которого пока нет". Тем самым он, фактически, признался, что вопрос решается в верхах", - заявил он в прямом эфире в Facebook.

По словам Барсегяна, переговоры военных и активистов длились почти 45 минут. "Российская сторона говорит, что не может открыть дорогу, пока нет приказа. А проблема решается на уровне лидеров стран", - отметил он.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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