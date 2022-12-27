Пашинян напомнил Путину об обязанностях российских миротворцев

27 декабря 2022, 15:11

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Лачинский коридор, проезд по которому закрыт с 12 декабря, является зоной ответственности российских миротворцев, напомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе было начато 26 декабря на трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил Путин.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 24 декабря участники митинга в Степанакерте провели шествие к посту российских миротворцев и потребовали от них разблокировать движение по Лачинскому коридору. Представитель миротворцев сообщил карабахским активистам, что решение по поводу блокировки трассы может быть озвучено 26 декабря. Группа активистов из Еревана 26 декабря начала автопробег из Еревана, Сегодня блокада Лачинского коридора продолжается 16-е сутки.

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Президент России Владимир Путин сообщил, что они с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым втроем обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе во время неформального саммита СНГ в Петербурге, сообщило сегодня РИА "Новости".

Сегодня Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу на полях неформального саммита, сообщил сайт президента России. "Мы с Вами ещё вчера начали, и удалось втроём поговорить: конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, всё, что связано с Карабахом.Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях, - приводятся слова президента России на сайте Kremlin.ru.

Никол Пашинян в ответ напомнил, что проезд по Лачинскому коридору должен контролироваться российскими миротворцами.

"Самый оперативный вопрос – это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что, согласно трёхстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев, и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты", - заявил Пашинян.

На сайте премьер-министра Армении к 14.40 мск не содержится информации о трехсторонней встрече с участием Владимира Путина. В частности, в пресс-релизе о неформальном саммите СНГ, указано, что в рамках встречи обсуждались "вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ".

На сайте президента Азербайджана к 14.40 мск также нет информации об участии Ильхама Алиева в трехсторонней встрече. В ночь на 27 декабря размещена информация о том, что визит Алиева в Санкт-Петербург завершился.

Напомним, азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания сообщили 15 декабря, что несколько машин миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения.

В Армении протестующие с 14 декабря требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу. Представитель Азербайджана в ООН возразил, что ни официальный Баку, ни протестующие активисты не перекрывали Лачинский коридор.

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