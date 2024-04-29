Активисты осудили подавление свободы слова в парламенте Грузии

29 апреля 2024, 21:27

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Действия главы юридического комитета парламента Грузии, который удалил с заседания оппозиционных депутатов при рассмотрении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", противоречат регламенту и нарушают принципы демократии, заявили представители неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 15 апреля юридический комитет парламента поддержал законопроект, а 17 апреля парламент Грузии принял проект в первом чтении. За него проголосовали 83 депутата, при этом оппозиция не принимала участия в голосовании. Сегодня юридический комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Во время обсуждений глава комитета удалил с заседания 14 оппозиционных депутатов.

Юридический комитет парламента Грузии на сегодняшнем заседании одобрил вынесение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении на пленарное заседание. В нормы законопроекта существенные изменения не внесли, только уточнили, что неправительственные организации и СМИ должны пройти регистрацию в соответствующем реестре в том случае, если получают свыше 20% «некоммерческих доходов», сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе парламента.

Юридический комитет парламента, согласно регламенту, не может остановить процесс рассмотрения законопроекта во втором чтении. "Сам комитет не имеет права ничего сделать, обязаны рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании. Парламентский комитет должен представить заключение бюро парламента и после этого пройдет второе чтение на пленарном заседании. На нем могут должны проголосовать за принятие законопроекта или провалить его", - сказал бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в практике парламента бывали и нарушения регламента, когда растягивали рассмотрение законопроекта во втором чтении – откладывали его на долгий период. "Можно и навсегда", - сказал Хмаладзе.

Само заседание юридического комитета прошло шумно. Оппозиционеры высказывали свое недовольство тем, что законопроект откажет отрицательное влияние на будущее страны и ее внешнеполитический курс. Председатель комитета Анри Оханашвили удалил с заседания 14 оппозиционных депутатов, также несколько оппозиционеров ушли с заседания в знак протеста. Кроме того, он удалил и представителей неправительственных организаций, аргументируя тем, что они выступают с политическим заявлениями и оскорблениями депутатов правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", сообщает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию заседания на странице парламента в Facebook*.

"Заседание проводится в конфронтационном режиме парламентским большинством, а председатель комитета Анри Оханашвили, нарушая регламент парламента, не дает возможности оппозиционным депутатам и представителям гражданского общества, задающим вопросы, закончить вопрос и выгоняет их из зала", - говорится в совместном заявлении 21 НПО, направленном корреспонденту "Кавказского узла" во время заседания комитета.

НПО обратили внимание, что Оханашвили "злоупотребляет" своими полномочиями и ограничивает депутатам возможности, гарантированные регламентом парламента Грузии возможности - высказывать возражения, задавать острые вопросы и получать ответы. Лишение представителей оппозиции права высказываться и их выдворение при рассмотрении вопросов нарушают фундаментальные принципы представительной демократии и 224-ю статью регламента парламента, оговаривающую обеспечение порядка, которая также предусматривает выступления депутатов с их мнением. Регламент не предусматривает при рассмотрении комитетом законопроекта во втором чтении запрет на выражения мнения, более того, комитет должен обеспечить полноценное изучение законопроекта, в том числе и возможность рассмотрения альтернативных предложений.

"При этом Оханашвили грубо ущемляет права депутатов парламента самим рассмотреть суть вопроса и не дает достаточного времени для его обсуждения, тем самым подавляя критическое мнение и искусственно создавая среду для однопартийного обсуждения вопроса", - говорится в заявлении.

НПО призвали председателя юридического комитета дать максимальную возможность присутствующим на заседании задавать вопросы и высказывать свое мнение.

Под совместным заявлением подписалось 21 НПО, среди которых - "Ассоциация молодых юристов", "Международная прозрачность - Грузия", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Сапари", "Центр социальной справедливости" и "Демократическая инициатива Грузии".

Парламент рассмотрит законопроект во втором чтении на пленарном заседании 30 апреля, сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи".

Как следует из информации на сайте парламента, пленарное заседание намечено на 12.00 (11.00 мск).

Напомним, обсуждение законопроекта проходит на фоне массовых протестов в Грузии. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить.

В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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