Степанакерт. Нагорный Карабах. Январь 2023 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

17 января 2023, 14:48

Начало выдачи талонов в Нагорном Карабахе отложено из-за проблем с электроэнергией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Проблемы с электричеством из-за повреждения линии электропередач Горис-Степанакерт помещали своевременно подготовить продуктовые карточки, сообщили в Информштабе непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе решено ввести талонную систему. Талоны жители смогут получить с 17 января, использовать их – с 20 января. По талонам будут распределять подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). В условиях дефицита продуктов из-за блокады Лачинского коридора жителям Нагорного Карабаха приходится тратить много времени на очереди, однако поступающего в магазины продовольствия не хватает на всех желающих, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта. 

12 декабря 2022 года азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Азербайджанские активисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 37-е сутки. 

О начале выдачи талонов жители будут дополнительно оповещены, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Комитета по жилищным вопросам Нагорного Карабаха.

Причина задержки выдачи продовольственных карточек техническая, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Информштабе Нагорного Карабаха.

"В связи с тем, что Азербайджан повредил единственную линию электропередач Горис-Степанакерт, в Карабахе возникли серьезные сложности с подачей электроэнергии. Перебои со светом усложнили процесс подготовки карточек", - отметил сотрудник Информштаба.

9 января на единственной высоковольтной линии Горис - Степанакерт, питающей Нагорный Карабах из Армении, была зафиксирована авария. Из-за блокады Лачинского коридора невозможно организовать аварийно-восстановительные работы, поэтому электричество жителям Нагорного Карабаха решено подавать с местных станций, в связи с этим с 10 января введены веерные отключения электричества по два часа в вечернее время, объявили власти. С 17 января подача электричества жителям Нагорного Карабаха будет прекращаться на два часа не только вечером, но и днем, объявили сегодня власти.

Сотрудник Информштаба также отметил, что  в разных помещениях, в том числе школах, будут выделены места, где люди смогут получить свои карточки и уже покупать продукты в магазинах.

В аптеках Степанакерта ощущается острый дефицит отдельных видов лекарств из-за отсутствия поставок по заблокированному Лачинскому коридору, рассказали 15 января фармацевты. По их словам, исчезли из продажи лекарства для детей и детское питание, а запасы антибиотиков и анальгетиков на исходе.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах.

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Примечание:

"Около 3,4 тысячи жителей Нагорного Карабаха остались без работы на фоне блокады", "Четыре пациента перевезены из Степанакерта в Армению", "Нехватка врачей возникла в Нагорном Карабахе из-за блокады".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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