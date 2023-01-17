Газопровод. Фото: https://galatv.am/ru/3165314/

17 января 2023, 13:10

Прервана подача газа в Нагорный Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах, заявили власти непризнанной республики.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике закрыты детсады, возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света. Лачинский коридор остается заблокированным 37-е сутки.

Азербайджан перекрыл единственный газопровод, по которому топливо поступает в Нагорный Карабах из Армении, сообщил сотрудник Информштаба Нагорного Карабаха.

"Таким образом, народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) лишился возможности пользоваться природным газом", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник ЗАО "Арцахгаз" уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что подача газа в Нагорный Карабах прекращена с 13.00 по местному времени [12.00 мск].

Напомним, ранее подача газа в Нагорный Карабах уже прерывалась неоднократно. Последний раз вечером 13 декабря 2022 года власти непризнанной республики сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила в тот же день компания "Азеригаз".

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Примечание:

"Аналитики в Баку объяснили проблему газоснабжения Карабаха", "Представители Азербайджана возложили на российских миротворцев вину в блокировке трассы", "МИД России отреагировал на блокировку Лачинского коридора".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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