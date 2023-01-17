Блокировка Лачинского коридора продолжается 37-е сутки

17 января 2023, 10:28

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Азербайджанские активисты 37-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. Власти Армении призвали направить в непризнанную республику миссию ООН для мониторинга гуманитарной обстановки.

Как информировал "Кавказский узел", азербайджанские активисты с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор. Из-за блокады в непризнанной республике возник дефицит продовольствия, в аптеках не хватает лекарств и закрыты детсады.

24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 37-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Активисты и жители Азербайджана, несмотря на морозную погоду, всю минувшую ночь скандировали лозунги на азербайджанском, русском и английском языках, передало агентство АПА.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонной беседе с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем призвал, чтобы организация направила в Нагорный Карабах миссию для мониторинга гуманитарной обстановки. Мирзоян подчеркнул, что из-за блокировки Лачинского коридора ситуация в непризнанной республике достигла критической отметки, информировал сегодня News.am.

Напомним, из-за блокировки Лачинского коридора в городе Аскеран (азербайджанское название – Асгеран, – прим. "Кавказского узла") ранее возникла нехватка продовольствия. В городе практически отсутствуют все продукты первой необходимости, в том числе фрукты и овощи. В магазинах не хватает муки, сахара и яиц.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении протестующие с 14 декабря 2022 года требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, они также ранее призывали ООН вмешаться в ситуацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций. Он отметил, что согласно трехстороннему заявлению от 2020 года миротворцы должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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