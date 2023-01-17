Жители Степанакерта посетовали на сложности с покупкой продуктов

17 января 2023, 00:15

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В условиях дефицита продуктов из-за блокады Лачинского коридора жителям Нагорного Карабаха приходится тратить много времени на очереди, однако поступающего в магазины продовольствия не хватает на всех желающих, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта накануне ввода продуктовых карточек.

Как писал "Кавказский узел", из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе решено ввести талонную систему. Талоны жители смогут получить с 17 января, использовать их – с 20 января. По талонам будут распределять подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). В магазинах Степанакерта продукты удается купить не всегда, так что ввод талонной системы логичен, сочли опрошенные "Кавказским узлом" жители города.

12 декабря 2022 года азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Азербайджанские активисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 36-е сутки.

В результате блокады жители Нагорного Карабаха сталкиваются с острой нехваткой продуктов питания. Внедрение карточной системы по решению правительства Нагорного Карабаха поможет решить вопрос равномерного распределения продуктов питания, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Информштабе Нагорного Карабаха.

Жители Степанакерта рассказывают о трудностях покупок в условиях дефицита продуктов в условиях блокады Арцаха. Сложнее с покупками тем, кто работает по графику.

"Сегодня, спустя почти неделю тщетных попыток, наконец-то удалось купить литр молока и 90 граммов творога. Повезло прийти в магазин за полчаса до привоза молочных продуктов и занять очередь", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Ашхен Арутюнян.

По ее словам, в этот магазин привозят всего 10 литровых бутылок молока и 10 пачек творога. Купить можно только одну бутылку и одну пачку. Сметану и мацун в городе проще найти, хотя эти продукты тоже есть не везде и не всегда.

"У нас в семье есть больной диабетом и будущая мама, поэтому молочные продукты нам необходимы. Далеко не у всех есть возможность получать эти продукты от родственников из сёл. Сельчанам самим не хватает молока, ведь теперь, в связи с потерей пастбищ и изменением линии соприкосновения, коров мало кто держит - слишком много было случаев, когда животные безвозвратно уходили на другую сторону", - рассказывает женщина.

Она добавила, что на покупку продуктов стало уходить слишком много времени. Так, порой говорят, что какой-то из необходимых продуктов привезут, например, к 16.00, а привозят раньше или позже. В результате в поиске нужных товаров можно ходить из магазина в магазин, долгое время провести в очередях и в итоге остаться ни с чем, подчеркнула Арутюнян.

У Раи Мармарян удаленная работа со свободным графиком, походы за продуктами занимают слишком много времени, но это время она может найти. "Я всё время думаю о том, насколько трудно находить продукты приходится тем, кто привязан к чёткому рабочему графику", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, без труда можно купить только экзотические продукты азиатской кухни, например соус васаби и фунчозу, а также алкоголь - в отличие от других, полки со спиртным не пустеют. Иногда на базаре, по ее словам, продаются деревенские куриные яйца - их можно купить почти без очереди, но десяток таких яиц обойдется втрое дороже чем в магазине.

"С хлебом, слава богу, проблем нет. Есть строгие ограничения на молочную продукцию, на яйца. Мыло, например, тоже давали ограниченно - по два куска в руки. Цены на курицу, яйца, молочку не изменились, незначительно выросли разве что на мясо. Кое-где можно приобрести крупу хащиль (традиционное карабахское блюдо - Прим. "Кавказского узла"). Другие крупы и макаронные изделия мне уже давно не встречались", - говорит Рая Мармарян.

Правительство продолжает выдавать пекарням муку для того, чтобы не возникало дефицита хлеба, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелец мини-пекарни Нарине Карапетян.

По ее словам, объём выдачи муки пекарням не изменился. На ближайшие пять дней она уже получила муку, соль, дрожжи. "Обнадеживает одно – мука в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") есть, и мы хлеб выдаем покупателям столько, сколько хотят купить", - отметила Карапетян.

Она добавила, что после повреждения линии электропередач Горис-Степанакерт свет дают очень слабый, что сказывается на работе. "Но к двухчасовому графику веерного отключения мы подстроились. Мои работники в 5 утра приходят на работу и до 14 часов мы печем хлеб. С завтрашнего дня будет сложно, график будет меняться каждый день, и мы попадем под отключения. Посмотрим, как можно будет подстраиваться под новые условия", - отметила Карапетян.

9 января на единственной высоковольтной линии Горис - Степанакерт, питающей Нагорный Карабах из Армении, была зафиксирована авария. Из-за блокады Лачинского коридора невозможно организовать аварийно-восстановительные работы, поэтому электричество жителям Нагорного Карабаха решено подавать с местных станций, в связи с этим с 10 января введены веерные отключения электричества по два часа в вечернее время, объявили власти. С 17 января подача электричества жителям Нагорного Карабаха будет прекращаться на два часа не только вечером, но и днем, объявили сегодня власти.

Ситуация с продуктовыми карточками, очередями за продуктами заставляет тратить много нервов и времени на поиск продуктов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Степанакерта Нвер Дарбинян.

По его мнению, все делают, чтобы народ был занят бесполезным делом и не думал, как выйти из ситуации. "Это политика Азербайджана давить на нас беспрерывно, чтобы мы не очухались, выдохлись и перестали бороться за свои права, за право жить на собственной земле. Они надеются на исход армян из Арцаха. В Арцахе не просто гуманитарный кризис, как в мире пытаются представить. В Арцахе идет процесс этнических чисток", - отметил Дарбинян.

Блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продуктов. В магазинах Степанакерта уже не продаются основные продукты питания, молоко и яйца стали большой редкостью, а мясо местного производства могут себе позволить не все семьи, рассказали 11 января местные жители.

В аптеках Степанакерта ощущается острый дефицит отдельных видов лекарств из-за отсутствия поставок по заблокированному Лачинскому коридору, рассказали 15 января фармацевты. По их словам, исчезли из продажи лекарства для детей и детское питание, а запасы антибиотиков и анальгетиков на исходе.

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