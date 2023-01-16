Лачинский коридор остается заблокированным 36-е сутки

16 января 2023, 11:11

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Азербайджанские активисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 36-е сутки. Совет прессы Азербайджана призвал зарубежных журналистов объективно освещать акцию протеста, которая, по его мнению, привлекает внимание к карабахскому конфликту.

Как сообщал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, в ней с 8 января закрыты детсады, в аптеках возникла нехватка лекарств, а в больницах не хватает персонала. Власти приняли решение с 17 января ввести талоны на продукты.

12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла"), они по прежнему требуют провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 36-е сутки, сообщило сегодня агентство АПА.

Протестующие позволили сегодня проехать по Лачинскому коридору колонне из 16 машин миротворцев, передало агентство в другом сообщении.

Совет прессы Азербайджана заявил, что некоторые зарубежные СМИ искаженно освещают акцию протеста азербайджанский активистов. "Совет прессы Азербайджана призывает ведущие мировые СМИ дать объективную оценку акции на дороге, принимать во внимание реальные факты, не быть инструментом односторонней и необъективной пропаганды", – привел сегодня Report.az сообщение объединения.

Акция протеста важна с точки зрения доведения до внимания мировой общественности конфликта между Азербайджаном и Арменией считают в Совете прессы.

Напомним, 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют трассу.

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