Жители Нагорного Карабаха выстроились в очереди за талонами на продукты

Как писал "Кавказский узел", из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи базовых продуктов. По талонам будут распределяться подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, но из-за проблем с электричеством выдача талонов была отложена.

В условиях дефицита продуктов из-за блокады Лачинского коридора жителям Нагорного Карабаха приходится тратить много времени на очереди, а поступающего в магазины продовольствия не хватает на всех желающих, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта.

С сегодняшнего дня в Нагорном Карабахе начался процесс выдачи талонов на приобретение продуктов в магазинах. В Степанакерте открыты 19 пунктов, где люди могут получить карточки. По два пункта открылись в городах Мартакерт и Аскеран. Три пункта - в Мартуни, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

По словам сотрудника Инфоштаба, по причине веерных отключений из-за повреждения единственной линии электропередач Горис-Степанакерт те или иные пункты выдачи талонов в период отключения света не работают. Инфоштаб на своей странице в Facebook* публикует информацию о графике работы пунктов. Покупать продукты по талонам жители Нагорного Карабаха смогут с 20 января.

В министерстве социального развития и миграции Нагорного Карабаха созданы горячие линии (номера телефонов 199 и 114), по вопросам выдачи карточек. Выдачу продовольственных талонов организует Комитет по жилищным вопросам. По словам председателя Комитета Инны Ишханян, граждане могут в пунктах выдачи получить карточки до 20:00 (19.00 мск) в зависимости от графика отключения света.

Предварительно планировали выдавать талоны три дня, но ввиду веерных отключений и потока граждан процесс выдачи может продлиться и до пяти дней, указала она. "Талоны получат все, кто физически находится в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), даже если они прописаны в Армении. Талоны можно получать по месту проживания", - отметила Ишханян.

Продовольственные карточки выдаются сроком на один месяц - с 20 января по 20 февраля, подчеркнула она.

Возле пунктов выдачи талонов возникают большие очереди, но люди считают введение карточной системы верным, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители.

"Чтобы всем достались продукты первой необходимости. Да, сложно стоять в очередях, но ситуация диктует, как-нибудь прорвемся", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Венера Дадасян. В семье Дадасян два человека, и женщина считает, что купленных по талонам продуктов им должно хватить.

Алик Мартиросян тоже считает верным решением введение талонов. "Неприятно то, что по талонам должны покупать продукты в XXI-м веке, плюс эта очередь, это напрягает", - отметил при этом он. Семья Мартиросяна состоит из шести человек. Он также считает, что продуктов им хватит, особенно растительного масла. "Шесть литров в месяц - это более, чем достаточно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".