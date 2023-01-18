Газоснабжение Нагорного Карабаха прервано второй раз за сутки

18 января 2023, 10:01

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Подача газа в Нагорный Карабах вновь прервана, сообщила компания АрцахГАЗ в Степанакерте.

Как сообщал "Кавказский узел", днем 17 января власти непризнанной республики заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах .

"Азербайджанская сторона сегодня вновь перекрыла подачу газа в Нагорный Карабах. На данный момент в Степанакерт поступают остатки газа в трубе", - сообщил сегодня в 9.30 мск представитель компании корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что подача газа в Нагорный Карабах неоднократно прерывалась. Так, вечером 13 декабря 2022 года Степанакерт заявил, что Азербайджан прекратил подачу газа. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила в тот же день компания "Азеригаз".

Напомним, 12 декабря 2022 года жители Азербайджана заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике закрылись детсады, жители пожаловались на нехватку продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения энергоснабжения. Лачинский коридор остается заблокированным 38-е сутки. У людей, которые из-за блокады лишились работы, практически не осталось средств к существованию, найти новую работу очень сложно, выручают только государственные выплаты, рассказали местные жители "Кавказскому узлу".

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