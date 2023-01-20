Азербайджан частично возобновил подачу газа в Нагорный Карабах

20 января 2023, 15:56

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Подача газа восстановлена частично, но из-за слабого давления будут действовать ограничения на газоснабжение, сообщили власти Нагорного Карабаха,.

Как писал "Кавказский узел", 18 января компания "Арцахгаз", сообщила, что поступление газа в Нагорный Карабах прекращено. Ранее, днем 17 января власти непризнанной республики заявили, что азербайджанская сторона перекрыла единственный газопровод, который обеспечивает природным газом Нагорный Карабах, подача газа была восстановлена в тот же день.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 40-е сутки.

Азербайджанская сторона частично открыла единственный газопровод из Армении в Арцах, но из-за слабого давления газоснабжение в республике будет восстановлено с определенными ограничениями, сообщили сегодня в Инфоштабе Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Инфоштаб пояснил, что газ прежде всего будет поступать для работы жизненно важных объектов и в дома жителей. "В целях обеспечения бесперебойной работы жизненно важных инфраструктур и минимальных потребностей населения ограниченное количество поставляемого газа будет доступно для жилых домов Степанакерта, районных газозаправочных станций, а также некоторых стратегических объектов", - говорится в сообщении Инфоштаба.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи базовых продуктов. По талонам будут распределяться подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, но из-за проблем с электричеством выдача талонов была отложена и началась 18 января.

Продуктовые карточки выдаются сроком на месяц - с 20 января по 20 февраля. Около пунктов выдачи талонов возникают большие очереди, но люди считают правильным введение талонной системы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

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