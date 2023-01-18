Степанакерт. Нагорный Карабах. Январь 2023 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

18 января 2023, 13:00

Выдача продуктовых талонов началась в Нагорном Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Нагорного Карабаха с сегодняшнего дня могут получить талоны для покупки продуктов и использовать их с 20 января, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе решено ввести талонную систему. По талонам будут распределять подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, а использовать их – с 20 января. Однако проблемы с электричеством из-за повреждения ЛЭП Горис - Степанакерт помешали властям своевременно подготовить продуктовые карточки, и выдача талонов была отложена.

В условиях дефицита продуктов из-за блокады Лачинского коридора жителям Нагорного Карабаха приходится тратить много времени на очереди, однако поступающего в магазины продовольствия не хватает на всех желающих, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта.

Сегодня утром в Нагорном Карабахе началась выдача населению талонов для покупки продуктов. Выдача талонов проводится в 19 точках в Степанакерте и в семи точках в райцентрах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минсоцобеспечения Нагорного Карабаха.

По его словам, купить продукты по талонам можно будет в любом продуктовом магазине с 20 января.

Напомним, для получения талонов люди должны прийти с удостоверением личности в один из центров выдачи талонов. Талоны будут выдавать всем, кто фактически живет в Нагорном Карабахе в том числе граждане Армении и других стран, которые из-за блокады не могут выехать домой, сообщил 14 января министр соцобеспечения, труда и миграции Нагорного Карабаха Армен Мангасарян.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 38-е сутки.

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Примечание:

"Нехватка лекарств повлияла на работу врачей в Степанакерте", "19 детей вернулись из Гориса в Степанакерт", "Веерные отключения электричества начаты в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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