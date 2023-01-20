Лачинский коридор остается перекрытым 40-е сутки

20 января 2023, 09:32

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Азербайджанские активисты сегодня продолжили акцию протеста на единственной дороге из Нагорного Карабаха в Армению. С начала блокады Лачинского коридора 38 пациентов вывезены из медцентров Степанакерта в Армению, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", активисты, заблокировавшие Лачинский коридор, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в больницы Армении и доставляют из Армении в Нагорный Карабах гуманитарный груз. К 18 января из Степанакерта в больницы Армении были вывезены 36 пациентов. Кроме того, сотрудники МККК 25 декабря привезли в Степанакерт 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание. 15 января из Армении вновь были доставлены лекарства и другой груз для медучреждений Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 19 января коридор оставался перекрытым 39-е сутки, при этом азербайджанское агентство АПА сообщило, что активисты пропустили четыре машины МККК.

Акция на Лачинской дороге продолжалась всю ночь, сегодня ее участники традиционно исполнили гимн Азербайджана и продолжили протест, скандируя "различные лозунги", сообщает АПА.

Сегодня по трассе в сторону Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) проехали пять легковых автомобилей, в том числе машины МККК, активисты пропустили их, пишет агентство. "Участники акции создали условия для их беспрепятственного прохождения", - говорится в публикации.

К вечеру 19 января из Нагорного Карабаха в Армению с начала блокады были вывезены 38 пациентов, которым требовалось "немедленное специализированное лечение", сообщила руководитель коммуникационных программ офиса МККК в Армении Зара Аматуни. "В общей сложности 38 пациентов было перевезено в Армению, из которых один был возвращен [в Нагорный Карабах] вместе с двумя сопровождающими после прохождения лечения в Армении", - привело ее слова "Новости-Армения".

Сотрудники МККК "на днях" также передали предметы гигиены и пакеты для приготовления горячей пищи дневным центрам по уходу за детьми, центру по уходу за престарелыми и больницам Нагорного Карабаха, сообщила Аматуни. "Это полностью не покрывает нужды, но дает возможность в этот период немного обеспечить людям необходимость в насущном хлебе", - сказала она.

Полномочия и формат работы МККК не предусматривают перевозку в Нагорный Карабах товаров и предметов первой необходимости в качестве помощи от частных лиц, отметила Зара Аматуни. "Мы работаем только с представителями правительства или соответствующих структур, не сотрудничаем с третьими сторонами с учетом наших принципов, которые, возможно, разделяют не все, но при соблюдении которых только мы можем осуществлять нашу посредническую миссию", - сказала она, пояснив, что речь идет о принципах "независимости, беспристрастности, нейтральности".

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи базовых продуктов. По талонам будут распределяться подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, но из-за проблем с электричеством выдача талонов была отложена и началась 18 января.

Продуктовые карточки выдаются сроком на месяц - с 20 января по 20 февраля. Около пунктов выдачи талонов возникают большие очереди, но люди считают правильным введение талонной системы, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

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