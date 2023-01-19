Лачинский коридор. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

19 января 2023, 10:47

Лачинский коридор остается заблокированным 39-е сутки

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Азербайджанские экоактивисты 39-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению. Участники акции протеста позволили проехать по дороге только машинам Красного Креста и колонне миротворцев.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике закрыты детсады, возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света, а также талоны на продукты. 19 января госслужащие в Нагорном Карабахе были переведены на "удаленку" из-за блокады.

Экологические активисты и жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин, которую начали 12 декабря 2022 года. Они продолжают требовать, чтобы был проведен мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщил сегодня Report.az.

Акция активистов длится 39-е сутки, демонстранты скандируют лозунги, в том числе лозунг "Азербайджан – хозяин своих недр". Демонстрация продолжается на фоне низкой температуры воздуха, ее участники проявляют высокую активность, передало агентство АПА.

В другом сообщении агентство отметило, что активисты пропустили по Лачинскому коридору четыре машины Красного Креста, а также колонну из 10 автомобилей миротворцев.

Напомним, 18 января в Нагорном Карабахе началась выдача талонов на продукты. В пунктах выдачи образовались очереди, работа пунктов осложнена веерными отключениями света. С 19 января в непризнанной республике прекратили работу все образовательные учреждения, кроме вузов, на неопределенный срок из-за проблем с подачей газа и электричества.

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Примечание:

"Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте".

Автор: "Кавказский узел"

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