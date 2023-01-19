Госслужащие в Нагорном Карабахе переведены на "удаленку" из-за блокады

19 января 2023, 08:18

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С сегодняшнего дня часть работников госсучреждений Нагорного Карабаха будут работать удаленно, сообщило правительство непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", Лачинский (армянское название - Бердзорский) коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 17 января Степанакерт заявил, что Баку перекрыл единственный газопровод, который обеспечивает природным газом республику, однако вечером подача газа была восстановлена. 18 января компания "АрцахГаз" сообщила, что подача газа вновь прервана.

Из-за отсутствия газа нет возможности отапливать госучреждения, и для экономии энергии правительство Нагорного Карабаха с 19 января объявил о частичных ограничениях рабочего режима в госучреждениях.

"Из-за нарушения со стороны Азербайджана поставок газа и энергоснабжения из Армении Арцах (Нагорный Карабах) оказался в энергетическом кризисе. Для экономии электроэнергии госучреждения будут посещать только те сотрудники, работа которых требует их присутствия на рабочем месте. Остальные будут выполнять свои обязанности удаленно. В настоящее время энергоснабжение в Арцахе осуществляется только за счет крайне ограниченных внутренних ресурсов", - говорится в распространенном сегодня сообщении инфоштаба при правительстве Нагорного Карабаха.

Газ в Нагорном Карабахе отсутствует полностью, электричество подаётся в ограниченном количестве - отключения потребителей проводятся по 4 часа в течение дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфоштаба.

Напомним также, 18 января в регионе началась выдача продуктовых талонов, за ними выстроились очереди. Жители Нагорного Карабаха выразили надежду, что распределение будет справедливым, и семьям будет достаточно выделяемых по карточкам продуктов.

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