06 мая 2024, 02:54

Краснодарская школьница получила травмы на уроке физкультуры

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11-летняя ученица школы №103 в Краснодаре госпитализирована в тяжелом состоянии с пробитой головой после удара альпинистским карабином.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту инцидента на уроке физкультуры в краснодарской школе №103.

По данным следствия, учитель физкультуры, который также был тренером по туризму, завершил урок с одной группой школьников и вышел из спортзала, чтобы оказать помощь получившему ссадину ученику. В это время в спортзал пришла другая группа учеников, пишет 5 мая "Кубань 24".

Дети взяли снаряжение для скалолазания, веревки для подвесной переправы. При ее натяжении карабин и блок-ролик не выдержали, оторвались и ударили по голове 11-летнюю девочку. От удара она потеряла сознание, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больнице и прооперировали, информирует 93.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля в школе №25 поселка Энем при обрушении потолка получил травмы ребенок.

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"Полиция отреагировала на заявление представителя Кадырова об избиении школьницы в Нижневартовске", "Суд арестовал обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве", "Правозащитники сочли неэффективными юридические меры защиты жертв насилия на Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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