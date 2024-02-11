Ребенок пострадал при обрушении потолка в адыгейской школе

11 февраля 2024, 05:53

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В одном из кабинетов школы №25 поселка Энем частично обрушился потолок, один ребенок получил травмы, сообщило следствие.

Обрушение потолка произошло в школе №25 поселка Энем Тахтамукайского района во время урока, сообщает 10 февраля Следственное управление Следственного комитета России по республике Адыгея в своем телеграм-канале.

По данным следователей, при частичном обрушении потолка получил травмы один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь. Проводится доследственная проверка. Когда именно произошел инцидент - не сообщается.

Сообщение об инциденте опубликовано в телеграм-канале "Типичный Энем" 9 февраля. Публикация набрала по данным на 04.00 мск сегодня, 11 февраля более 300 комментариев. Один из комментариев оставила Ольга Пономарева. На сайте школы указано, что именно так зовут ее директора. Она сообщила, что инцидент произошел в кабинете №3. "В медицинское учреждение обратились родители одного ребёнка, сейчас он дома, его жизни ничего не угрожает. Другие не увидели в этом необходимости, все дети с родителями дома", - написала она.

Пономарева также прокомментировала данные о том, что ранее родители собирали деньги на косметический ремонт школы, но было это "более 6-7 лет назад", и расходование средств контролировалось родительским комитетом школы. "В связи со сложившейся ситуацией никто не будет обращаться к родителям с просьбой "собрать деньги на ремонт. Он будет произведён за счёт средств района", - добавила директор.

Ранее "Кавказский узел" писал про аналогичный инцидент в Краснодаре. 16 октября 2023 года частичное обрушение потолка произошло в школе №6 по улице Бургасской. Небольшие ушибы получила одна девочка.

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