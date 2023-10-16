Ребенок пострадал при обрушении потолка в краснодарской школе

16 октября 2023, 19:47

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Школьница получила ушибы при обрушении фрагментов потолка во время урока в краснодарской школе. Следователи отчитались о начале проверки соблюдения мер безопасности в учебном заведении.

Сегодня в краснодарской школе № 6 на улице Бургасской во время уроков в одном из классов обвалилась штукатурка с потолка, сообщает 93.ru. По данным издания, школу построили в 1960 году , и с тех пор капитального ремонта в здании не было.

Информацию о происшествии подтвердил Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара. "В школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. В департаменте образования нам рассказали, что сейчас класс, в котором произошёл инцидент, закрыт. Детей перевели в другие кабинеты. На место выехали специалисты для принятия мер по восстановлению потолка", - говорится в публикации в телеграм-канале МЦУ.

В результате инцидента пострадала девочка. "Одна девочка получила небольшие ушибы, ей была оказана помощь на месте. Родителей девочки проинформировали о случившемся, а ученицу отпустили домой", - сообщил МЦУ.

Начата доследственная проверка в связи с информацией об инциденте, сообщило управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии ведомства, пострадавших нет. "Согласно полученным данным, днём 16 октября 2023 года во время урока часть штукатурки упала с потолка на парту. При этом никто из учащихся не пострадал. По предварительным данным, угрозы дальнейшего обрушения потолка не имеется", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента. "Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка [соблюдения] требований к мерам безопасности в учебном заведении", - отмечается в сообщении.

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