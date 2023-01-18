Шесть пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору

18 января 2023, 12:00

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Еще шесть пациентов степанакертского медцентра вывезены в Ереван, сообщили в Международном комитете Красного Креста. Всего с начала блокады Лачинского коридора эвакуированы в больницы Армении 36 пациентов.

Как писал "Кавказский узел", активисты, заблокировавшие Лачинский коридор, пропускают машины миротворцев и международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в больницы Армении и доставляют из Армении в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Так, 25 декабря они привезли в Степанакерт 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание. 15 января из Армении вновь были доставлены лекарства и другой груз для медучреждений Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 38-е сутки.

Сотрудники МККК сегодня вывезли в Ереван шестерых пациентов Республиканской больницы в Степанакерте, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница офиса МККК Этери Мусаелян. Всего за время блокады, по ее словам, Красный Крест транспортировал из Нагорного Карабаха в Ереван 36 больных.

Ранее сегодня азербайджанское агентство АПА сообщило, что пять легковых машин и грузовик МККК проехали по Лачинскому коридору. В какую сторону проехала колонна, агентство не уточнило.

Руководитель пресс-службы азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова в ответ на запрос агентства сообщила, что комитет в качестве "гуманитарного нейтрального посредника" осуществил 12 рейсов вдоль Лачинского коридора, эвакуировав 36 пациентов и сопровождающих их людей, а также доставив медикаменты для медучреждений, продовольствие и детское питание.

"Мы продолжаем диалог с заинтересованными структурами и как нейтральные посредники готовы оказать поддержку в решении гуманитарных вопросов", - цитирует Гусейнову агентство.

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