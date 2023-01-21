Очереди в магазинах Степанакерта стали круглосуточными

21 января 2023, 11:12

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Из-за дефицита товаров, вызванного блокадой, жителям Степанакерта приходится круглосуточно стоять в очередях, чтобы купить продукты. Азербайджанские активисты продолжают 41-е сутки блокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит товаров, в аптеках не хватает лекарств, закрыты детсады и введены талоны на продукты. 20 января стало известно, что жители Степанакерта столкнулись с дефицитом продуктов по талонам.

В магазинах Нагорного Карабаха, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди на продукты. Магазины переполнены покупателями, больше всего людей выстраивается, чтобы купить яйца, молочные продукты и табачные изделия – эти товары отпускаются без талонов, сообщил сегодня на своем сайте телеканал A1plus.

Большинство магазинов цены на яйца, сигареты и молочные продукты устанавливают самостоятельно. Значительного повышения стоимости этих продуктов пока не нет. Жители стоят много часов в очередях, при этом большинство людей уходят так и не купив те продукты, за которыми приходили, сказано в сообщении.

Телеканал также опубликовал видео, на кадрах которого показано скопление людей возле магазина, некоторые из них стоят, держа в руках лотки с куриными яйцами. В очереди толкотня, люди спорят между собой. На этом ролик, длительность которого составляет 48 секунд, заканчивается.

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 41-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Участники акции протеста пропустили один грузовой и пять легковых машин Красного Креста, которые перевезли пациентов из Нагорного Карабаха в Армению. По трассе также проехали четыре машины миротворцев, информировало агентство АПА.

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