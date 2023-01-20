Жители Степанакерта столкнулись с дефицитом продуктов по талонам

20 января 2023, 22:29

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В магазинах есть не все продукты, которые с сегодняшнего дня начали продавать по талонам, сообщили жители Степанакерта. Власти непризнанной республики ограничили цены на продукты, которые можно купить по карточкам.

Как писал "Кавказский узел", из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи базовых продуктов. По талонам будут распределяться подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, но из-за проблем с электричеством выдача талонов была отложена. 18 января за талонами выстроились очереди.

В условиях дефицита продуктов из-за блокады Лачинского коридора жителям Нагорного Карабаха приходится тратить много времени на очереди, а поступающего в магазины продовольствия не хватает на всех желающих, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта.

В Нагорном Карабахе началась продажа продуктов по талонам. Во избежаний спекуляций власти установили цены на основные продукты питания по талонам. Так, максимальная цена на рис установлена в 510 драмов (около 1,29 доллара США), на гречку - 630 драмов (1,6 доллара США), на макароны - 440 драмов (1,11 доллара США), на сахарный песок - 530 драмов (1,34 доллара США), на растительное масло - 940 драмов (примерно 2,37 доллара США), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Большие очереди наблюдаются в основном за куриными яйцами. Люди вынуждены приходить задолго до поступления яиц в магазин и много времени стоять в очереди - 2-3 часа, рассказала Лина Саркисян.

Очереди, по ее словам, также образуются и за молочными продуктами или, например, бытовой химии. "Люди скапливаются перед входом в магазины, то есть, стоят на улице, и сотрудники магазина пропускают по несколько человек, чтобы не создавать уже внутри магазина скопления", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта. Она добавила, что еще не делала покупки по талонам.

Растительного масла сегодня в продаже не было, сказали, что завтра завезут, сообщила жительница Степанакерта Зарине Мелкумян."Я не стала уже делать покупки, чтобы два раза в очереди не стоять. Крупы были в наличии" - отметила женщина. По ее словам, в том магазине, где она была, очередь за продуктами по талонам была небольшая - 5-6 человек.

Гаяне Тертерян сегодня обменяла свои талоны на продукты. В очереди простояла максимум полчаса. "Я надеюсь, что этих продуктов хватит нашей семье, но вопрос в том, что на одних крупах не проживешь. Нет фруктов, овощей - это тот витаминный комплекс, который нужен как детям, так и пожилым людям", - отметила женщина.

Карену Варданяну не удалось обменять талоны на продукты, потому что в пункте выдачи талонов ошиблись и выдали ему карточки на февраль. "Придется завтра пойти поменять, потом пойти в магазин. Но в том магазине, где я сегодня был, не было особой очереди. Очередь обычно бывает за молочными продуктами и яйцами", - рассказал Карен корреспонденту "Кавказского узла".

Фармацевт Нана Мартиросян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 19 января получила заказанные из Еревана препараты, "скорее всего, через Красный Крест".

Мартиросян отметила, что до этого ряд лекарств были в дефиците "Сейчас пополнили свои запасы. Правда, заказывать можно в ограниченном количестве. Был период, когда полки полностью пустовали, а люди ходили из аптеки в аптеку за лекарством и возвращались домой с пустыми руками", - отметила она.

Нана добавила, что детскую смесь тоже получили, но выдают в аптеке по одной пачке в руки. Родителям двойняшек выдают по две пачки. "Это на 4 дня хватает, если не получим новую партию, вновь встанем перед проблемой дефицита".

Нарине Тадевосян кормит своего годовалого ребенка как детским питанием, так другими продуктами.

По ее словам, дома у нее был запас детского питания Humana 2, до сегодняшнего дня не было проблем с этим. "Но с завтрашнего дня уже не будет питания. Если в аптеках будет, купим, конечно, ночью он ест только Humana 2. Но если не будет детского питания, придется находить в деревнях козье молоко", - отметила она.

Нарине добавила, что знает людей, которым сложнее - детского питания нет, и ребенок ничего кроме не ест. "Вот они мучаются, с трудом приучают детей к другой пище и в постоянной беготне по аптекам для того, чтобы найти питание", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается перекрытым 40-е сутки.

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