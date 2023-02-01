Бельгия призвала Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор

01 февраля 2023, 10:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дефицит продовольствия и топлива в Нагорном Карабахе, который остается заблокированным 52-е сутки, усугубляется, заявили в оперштабе. Комиссия парламента Бельгии приняла резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор.

Как писал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта. В Нагорном Карабахе введены экономия электричества, талоны на продукты, возникли проблемы с подачей газа и работой АЗС. В городах дефицит овощей и фруктов, в магазинах по-прежнему отсутствуют товары бытовой химии и средства гигиены, рассказали карабахцы.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

Комиссия по внешним отношениям парламента Бельгии приняла резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор. "Комиссия по внешним отношениям федерального парламента Бельгии единогласно приняла резолюцию, осуждающую Азербайджан за блокаду Нагорного Карабаха (Арцаха) и призывающую власти Азербайджана немедленно открыть Лачинский коридор", - цитирует заявление европейского комитета NEWS.am.

На заседании Оперативного штаба в Степанакерте 31 января был рассмотрен ряд вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения в условиях продолжающейся блокады. В условиях блокады, которая длится уже 52-е сутки, дефицит продовольствия и топлива усугубляется. На заседании было отмечено, что введение карточной системы распределения продуктов первой необходимости несколько смягчило продовольственную проблему, но население по-прежнему лишено возможности приобрести ряд важных продуктов. На рынке топлива наблюдается дефицит, в связи с чем оперштаб призвал перейти в режим жесткой экономии, пишет EADaily.

Блогер Давид Симонян из Нагорного Карабаха указал на то, что люди в условиях блокады остались без света и без газа в холодную зиму. "Почти два месяца Арцах (Нагорный Карабах) находится в блокаде, часто без света и без газа, и все это в холодную зиму. Люди выживают, и сколько еще продлится блокада, никто не знает... Евросоюз на словах следит за ситуацией, но азербайджанский газ для них намного дороже свободы и прав граждан Арцаха (Нагорного Карабаха)" - написал он сегодня в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.