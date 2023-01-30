Жители Нагорного Карабаха рассказали о проблемах жизни в блокаде

30 января 2023, 05:29

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Несмотря на возобновление подачи газа давление в трубах очень низкое и согреть воду и приготовить пищу очень сложно, рассказали жители непризнанной республики. В городах дефицит овощей и фруктов, в магазинах по прежнему отсутствуют товары бытовой химии и средства гигиены.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 января на азербайджанском участке газопровода была полностью остановлена подача газа в Нагорный Карабах из Армении. Это стало третьим отключением газоснабжения непризнанной республики с 18 января. Подача газа была возобновлена утром 29 января.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Дорога Горис-Степанакерт остается закрытой 50-е сутки.

Подача газа через единственный газопровод Горис-Степанакерт возобновилась, однако давление газа очень слабое, рассказали местные жители корреспонденту "Кавказского узла". "Невозможно нормально нагреть воду. Такое впечатление, что нам подают воздух", - пожаловался Арсен Савдян.

Единственная линия электропередач Горис-Степанакерт, обеспечивающая электроэнергией Нагорный Карабах, остается поврежденной. Азербайджан не позволяет армянской стороне приблизиться к месту повреждения и восстановить ЛЭП. В настоящее время используются местные гидрроресурсы, однако их возможности ограничены. Как сообщает ЗАО "Арцахэнерго", возможности гидроэлектростанций с каждым днем сокращаются.

25 января частота веерных отключений электричества в Нагорном Карабахе была увеличена до трех раз в сутки. Из-за отсутствия газа и регулярных отключений света приходится покупать дровяные печи, рассказали жители города.

"Мы греем квартиру электрическими приборами, но в течение дня три раза отключают свет и, как минимум, шесть часов квартира остается без обогрева. Кроме того, сложно нагревать все комнаты, провода не выдерживают, да и счета потом приходят очень большие, - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мария Лалаян. По ее словам, если "невыносимые условия" сохраняться, им придется поставить дровяную печку.

В селах ситуация не такая критическая, считает жительница села Неркин Оратаг Мартакертского района. По ее словам, и до блокады многие отапливали свои дома дровяными печками, на них же готовят еду. "Продукты по талонам в магазине села есть, нет дефицита риса, гречки, макарон, сахарного песка и растительного масла. У нас свое хозяйство, поэтому и с молочными продуктами, мясом и яйцами тоже не проблем. В дефиците предметы гигиены. Остальное можно вытерпеть", - говорит женщина.

Острый дефицит, особенно в городах Нагорного Карабаха, овощей и фруктов. "Сегодня к ним домой пришли в гости знакомые, перемещенные из Гадрута вместе с 4-летней дочкой, которая, увидев на столе кусочки тыквы из запасов, воскликнула "морковь!" - рассказала жительница Степанакерта Лилит Согомонян. "Малышка схватила кусочки тыквы в обе ручки и грызла, напевая песенки от радости. Ребенок соскучился по подобным продуктам, полтора месяца дети Арцаха не видели эти полезные овощи", - сказала Согомонян.

В магазинах и на рынке по-прежнему нет овощей и фруктов. Молочные продукты можно купить, но с трудом и, только простояв в длинных очередях, поделилась жительница Степанакерта Инна Бегларян. "Нет минеральной воды. Колбасных изделий нет. Бытовой химии тоже нет - стирального порошка, мыла нет, туалетная бумага один раз встретилась. Яйца можно найти. Но в целом, полки по-прежнему пустые", - отметила Бегларян.

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