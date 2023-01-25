Увеличена частота веерных отключений света в Нагорном Карабахе

25 января 2023, 21:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Частота веерных отключений электричества в Нагорном Карабахе увеличена до трех раз в сутки. Степанакертцы из-за отсутствия газа и регулярных отключений света вынуждены покупать дровяные печи, рассказали жители города. Мэрия пообещала обеспечить печами и дровами наиболее нуждающиеся семьи.

Как писал "Кавказский узел", 18 января компания "Арцахгаз", сообщила, что Азербайджан заблокировал поступление газа в Нагорный Карабах. Днем 20 января поступление газа было частично возобновлено, власти отчитались, что прежде всего газ будет поступать в дома жителей и на жизненно важные объекты. 23 января Нагорный Карабах вновь заявил, что Азербайджан заблокировал поступление газа. Ранее Инфоштаб Нагорного Карабаа сообщил, что Азербайджан повредил единственную ЛЭП Горис-Степанакерт, лишив жителей электроснабжения, и не дает возможности армянской стороне приблизиться к месту повреждения для проведения ремонтных работ.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Сегодня дорога Горис-Степанакерт остается закрытой 45-е сутки.

В связи с проблемами с отоплением в Нагарном Карабахе веерные отключения электричества с сегодняшнего дня будут осуществляться три раза в день по два часа вместо двух раз, при этом общая продолжительность отключения не изменится и будет составлять шесть часов сообщило сегодня ЗАО "Арцахэнерго".

Компания отмечает, что единственная линия электропередачи Горис-Степанакерт 110 кВ продолжает оставаться недоступной для ее восстановления. "В условиях холодной зимы электроснабжение осуществляется за счет ограниченных внутренних ресурсов Арцаха с веерными отключениями продолжительностью шесть часов в день, что имеет тенденции к постоянному росту", - отмечает "Арцахэнерго".

Из-за перегруженности системы электроснабжения число аварий в сети также возросло, значительно увеличивая количество внеочередных отключений, указано в сообщении.

Из-за блокады Лачинского коридора с 12 декабря а затем и прекращения подачи газа и проблем с электричеством, не могут работать школы, сообщил на своей странице в Facebook* защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Так, по его данным, в стране приостановлено обучение в 117 школах и 56 дошкольных группах, 20 школах с режимом продленного дня, закрылся 41 детский сад,

"Действия Азербайджана грубо нарушают право на образование тысяч детей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") среди прочих основных прав", - заявил он

В селах дома отапливаются с помощью дровяных печек, но в Степанакерта ситуация сложная. Многие жители Степанакерта поставили в своих домах дровяные печки, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нагорного Карабаха.

По словам жительницы Степанакерта Нвард Мангасарян, дрова можно купить за 18 тысяч драмов за кубометр, их привозят из деревень. "Мы не поставили печку, у нас в доме нет маленького ребенка, но соседи поставили и каким-то образом решили вопрос отопления", - отметила она.

Сама Мангасарян отапливает квартиру электронагревателем в то время, когда дают свет. В остальное время, по ее словам, в доме холодно, приходится одеваться тепло. Еду также готовят на электрических плитах, поскольку газа уже нет.

Некоторые инициативные группы взяли на себя ответственность за поддержку семьям погибших в карабахских войнах солдат. Так, молодежь села Члдран Мартакертского района по собственной инициативе сегодня оказала помощь 35 семьям погибших воинов и без вести пропавших, доставив им дрова для печки, говорится на странице группы "Бессмертный солдат" в Facebook*.

Карине Дадасян живет в многоквартирном доме на девятом этаже. По ее словам, ставить печку в квартире у нее нет возможности, поскольку окна у нее в квартире панорамные. "В период отключения электричества просто мерзну. Горячая вода тоже на электричестве, и пока у нас есть свет, несмотря на веерные отключения, в течение дня можно ее использовать", - отметила жительница Степанакерта.

Она добавила, что та же ситуация у соседей. "В здании не видела ни одной трубы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия Степанакерта заявила о готовности помочь тем горожанам, которые нуждаются в печках и дровах. В связи с ситуацией мэрия принимает заявки от горожан.

По словам представителя мэрии, все заявки изучаются и в первую очередь печи и дрова предоставляются наболее нуждающимся семьяи. Все эти заявления потом перенаправляются в Водный комитет. Каждой нуждающейся на основании заявок семье Водный комитет заказывает дровяную печку и предоставляет два кубометра дров.

Жительница Степанакерта Нарине Согомонян подала заявку на получение дров. Печка в доме есть. Семья Нарине многодетная, пятеро детей, живут они в частном доме. "Муж у меня инвалид второй группы, участник войны. Без электричества и газа невозможно отапливать дом, дети мерзнут. А поскольку они и в школу не ходят, весь день дома, и дом нужно весь день держать в тепле", - отметила женщина.

Еду Нарине готовит на печке. Она отметила, что соседние дома тоже частные, и почти у всех уже стоят дровяные печки. Нарине затруднилась сказать, на сколько времени им хватит двух кубометров дров. "Все зависит от погоды и от того, как долго будут нас блокировать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кристине Балаян рассказала о сложностях, вызванных отключением газа и периодическим отсутствием света. "Когда дают свет, приходится все готовить в это время на электрической плите. Но иногда бывает, когда график нарушается по причине аварий, и вместо двух часов отключают свет на 4-6 часов. Газа вообще нет, поэтому очень трудно скорректировать. Мы, взрослые, как-то терпим, но семьям, где маленькие дети - отапливать дом, готовить, стирать - это катастрофа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.