Сельхозпроизводители в Нагорном Карабахе столкнулись с проблемами из-за блокады

24 января 2023, 21:40

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Из-за блокады дороги Степанакерт-Горис возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило сегодня министерство сельского хозяйства Нагорного Карабаха. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, гно их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе возник дефицит ряда товаров, в том числе лекарственных препаратов в аптеках и продуктов в магазинах. Это связано с блокировкой Лачинского коридора. На этой трассе, которая является единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, азербайджанские активисты 44-е сутки проводят акцию протеста.

Из-за нехватки продовольствия в непризнанной республике с 18 января введена талонная система выдачи продуктов. По талонам распределяются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). 21 января очереди в магазинах Степанакерта стали круглосуточными. 23 января горожане пожаловались, что некоторые продукты выросли в цене.

Министерство сельского хозяйства Нагорного Карабаха заявило сегодня, что ведется подготовка посевной кампании, однако могут возникнуть проблемы из-за нехватки дизельного топлива, которое из-за блокировки Лачинского коридора невозможно импортировать из Армении.

Согласно данным ведомства, большинство продуктов питания уже закончились. Магазины по продаже фруктов и овощей давно закрыты.

Минсельхоз отмечает, что некоторые проблемы есть на рынке говядины. "Мясо вообще не импортируется в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), а местные предприниматели столкнулись с нехваткой кормов, поскольку значительная часть привозилась из Армении. Есть недостаток молока, но эта проблема носит сезонный характер", - отмечается в сообщении ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Нагорного Карабаха вынуждены проводить много времени в очередях, сообщил блогер Давид Симонян. "Воскресенье, народ отдыхал в очередях. Поговорил с людьми о талонах на продукты, которые нам выдали на пропитание, по полкило на человека - это не густо. Надо в одиночестве обедать, а у нас люди так не привыкли. Мне непонятно вот что, все понимают, что на полкило риса 15 дней не проживешь, люди больше питаются мясом, а оно дорогое. Цена ненамного, но все-таки подорожала, а народу приходится почти каждый день покупать мясо. Не всем это по карману, а правительство делает вид, что их это не касается. Многие остались без работы во время блокады и очень трудно живут. Неужели трудно выдать каждому человеку определенную сумму в месяц для поддержки бюджета во время блокады?", - написал он 23 января в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Степанакерта рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что выданные талоны действуют до 5 февраля. С 6 февраля будет выдаваться вторая партия талонов на следующие 15 дней. "Какой-то дефицит продуктов из списка по карточной системе иногда бывает в небольших магазинах, и это, скорее, единичные случаи. Но даже в случае, если в том или ином магазине нет конкретного продукта по талонам, можно его найти в другом. Талоны не потеряются", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Эвелина Насибян.

Она добавила, что с рисом проблема дефицита решена, поскольку в некоторых магазинах рис можно купить и без талонов, он уже в свободной продаже. "С молочными продуктами сложно, иногда в магазин завозят молоко, но оно достается нескольким счастливчикам".

Работа автозаправочных станций в Нагорном Карабахе приостановлена из-за блокады Лачинского коридора и прекращении подачи газа из Армении, сообщил сегодня информационный штаб непризнанной республики.

До 23 января можно было заправить машины на автозаправочных станциях, простояв 3-4 часа в очереди. По его словам, это был скопившийся в трубах газ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Степанакерта Нерсес Восканян. Вначале, как по его словам, машину заправляли газом в ограниченном объеме (100 кубометров), затем заправляли на и 200-250 кубометров. Однако "поскольку давление газа слабое и работники заправок сами спешили из-за больших очередей", не всегда успевали наполнить нужный объем, указал он.

Бензин выдается частным лицам на неотложные мероприятия и строго по решению Оперативного штаба, рассказал житель Степанакерта Давид Бегларян. "К примеру, на похороны", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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