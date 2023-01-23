Пустые ящики возле магазина. Степанакерт. Январь 2023 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

23 января 2023, 21:42

Жители Степанакерта сообщили о подорожании и дефиците товаров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Очереди сохраняются в магазинах Нагорного Карабаха и после введения карточной системы, некоторых продуктов не хватает, а сельхозпродукция выросла в цене, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", из-за дефицита товаров, вызванного блокадой, жителям Степанакерта приходится круглосуточно стоять в очередях, чтобы купить молоко, яйца и табак. В Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи базовых продуктов. По талонам распределяются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Во избежание спекуляций власти установили цены на основные продукты питания по талонам.

12 декабря 2002 года азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли Лачинский коридор. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Сегодня блокада единственной дороги, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром, продолжается 43-е сутки.

Очереди в магазинах Степанакерта не исчезли после введения карточной системы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Армине Айриян.

По ее словам, ряд товаров продолжают продаваться без талонов, к примеру, яйца, молоко, памперсы, кофе, и за ними постоянно образуются очереди. "На некоторые товары введены нормы отпуска. Это табак - две пачки в руки, одна туалетная бумага (рулон), одна пачка стирального порошка (если появится в продаже)", - рассказала она.

Продукты по талонам есть в наличии, но с рисом возникли проблемы, рассказала Айриян. "Некий странный вкус и запах есть в рисе. Запах присутствует даже в сыром виде", - подчеркнула она.

Товары, которые продаются по талонам, не подорожали, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сирануш Сардарян. "Нигде не заметила подорожания продуктов по талонам. Они продаются по установленным правительством ценам", - отметила она.

По ее словам, заметно подорожали сыр, до 4 тысяч драмов за килограмм (около 10 долларов США), столько же стоит и фасоль, также подорожала зелень. Эти продукты в ограниченном количестве и дорогие.

Кроме этого, в условиях отсутствия природного газа подорожали дрова, рассказала женщина. "Ситуация с предметами гигиены не критическая, можно стерпеть. В дефиците только стиральный порошок", - отметила Сирануш Сардарян.

Житель Степанакерта Марут Ванян рассказал, что получил талоны на продовольствие в здании своей школы.

В магазине, где он обменял талоны на продукты, не было масла и гречки. "Купил полкило сахара", - сказал он.

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Примечание:

"Число безработных в Нагорном Карабахе выросло до 4700 на фоне блокады", "Экспонаты выставки напомнили ереванцам об истории карабахского конфликта", "Армянские активисты в Вашингтоне призвали остановить блокаду Лачинского коридора".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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