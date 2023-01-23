Лачинский коридор остается заблокированным 43-е сутки

23 января 2023, 09:14

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Азербайджанские экоактивисты 43-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как информировал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли Лачинский коридор. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. В непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств. 22 января карабахские врачи призвали власти и миротворцев срочно предпринять меры для разблокировки Лачинского коридора.

Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 43 сутки, сообщил сегодня Report.az.

Участники акции протеста позволили проехать по дороге колонне из пяти машин Красного Креста, передало агентство АПА.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении протестующие с 14 декабря 2022 года требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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