24 января 2023, 09:18

Лачинский коридор остается заблокированным 44-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские активисты 44-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева принять меры для возобновления перевозки грузов в Нагорный Карабах по этой дороге.

Как информировал "Кавказский узел", дефицит продовольствия и лекарств в аптеках возник в Нагорном Карабахе после того, как 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. 23 января жители Степанакерта сообщили о подорожании товаров.

Жители Азербайджана и экоактивисты 44-е сутки продолжают проводить акцию протеста на дороге Шуша – Лачин, требуя, чтобы был проведен мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщил сегодня Report.kz (армянское название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла").

Участники акции протеста пропустили колонну из шести машин Красного Креста, передало агентство АПА.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева принять меры для разблокировки Лачинского коридора, чтобы, в том числе, по нему в Нагорный Карабах были возобновлены перевозки грузов, информировал News.am.

Риск гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном, отметил Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте","Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 января 2023, 08:24

24 января 2023, 07:39

24 января 2023, 06:42

24 января 2023, 05:53

24 января 2023, 04:54

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи