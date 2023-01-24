Лачинский коридор остается заблокированным 44-е сутки

24 января 2023, 09:18

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Азербайджанские активисты 44-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева принять меры для возобновления перевозки грузов в Нагорный Карабах по этой дороге.

Как информировал "Кавказский узел", дефицит продовольствия и лекарств в аптеках возник в Нагорном Карабахе после того, как 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. 23 января жители Степанакерта сообщили о подорожании товаров.

Жители Азербайджана и экоактивисты 44-е сутки продолжают проводить акцию протеста на дороге Шуша – Лачин, требуя, чтобы был проведен мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщил сегодня Report.kz (армянское название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла").

Участники акции протеста пропустили колонну из шести машин Красного Креста, передало агентство АПА.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева принять меры для разблокировки Лачинского коридора, чтобы, в том числе, по нему в Нагорный Карабах были возобновлены перевозки грузов, информировал News.am.

Риск гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном, отметил Блинкен в телефонном разговоре с Алиевым.

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