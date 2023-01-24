Работа АЗС остановлена в Нагорном Карабахе

24 января 2023, 13:19

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В Нагорном Карабахе остановлена работа автозаправочных станций из-за блокады Лачинского коридора и остановки газопровода, по которому газ поступает из Армении, сообщил сегодня информационный штаб непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января компания "Арцахгаз", сообщила, что Азербайджан заблокировал поступление газа в Нагорный Карабах. Днем 20 января поступление газа было частично возобновлено, власти отчитались, что прежде всего газ будет поступать в дома жителей и на жизненно важные объекты. 23 января Нагорный Карабах вновь заявил, что Азербайджан заблокировал поступление газа.

После того, как был заблокирован газопровод, большинство жителей Нагорного Карабаха отапливают свои дома электричеством. Из-за этого существенно возросла нагрузка на электросети и они часто выходят из строя, рассказал блогер Давид Симонян из Нагорного Карабаха. "Что делать в такой ситуации? Резко возрос спрос на дрова и дровяные печки, плевать на дорогущий ремонт, главное погода в доме, а без тепла в такой холод не выжить", – написал он 23 января в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". Власти России неоднократно обещали помочь с разблокировкой Лачинского коридора, но результатов пока нет, отметил блогер.

Из-за блокировки Азербайджаном газопровода с сегодняшнего дня в Нагорном Карабахе прекращена работа всех автозаправочных станций (АЗС), сообщил информационный штаб непризнанной республики.

"Работа АЗС будет остановлена ​​до восстановления газоснабжения", – привел сегодня сообщение штаба Telegram-канал "Re:spublic of Artsakh".

В газопроводе имеются скопления газа, благодаря чему в последние дни удалось обеспечить топливом учреждения здравоохранения, хлебозаводы и АЗС. Однако теперь газ будет предоставляться только жизненно важным объектам, а машины коммунальных служб будут работать на бензине или дизельном топливе, передал News.am со ссылкой на информационный штаб Нагорного Карабаха.

Напомним, в Нагорном Карабахе возник дефицит ряда товаров, в том числе лекарственных препаратов в аптеках и продуктов в магазинах. Это связано с блокировкой Лачинского коридора. На этой трассе, которая является единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, азербайджанские активисты 44-е сутки проводят акцию протеста.

Из-за нехватки продовольствия в непризнанной республике с 18 января введена талонная система выдачи продуктов. По талонам распределяются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). 21 января очереди в магазинах Степанакерта стали круглосуточными. 23 января горожане пожаловались, что некоторые продукты выросли в цене.

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