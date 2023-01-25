Лачинский коридор остается заблокированным 45-е сутки

25 января 2023, 11:42

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Азербайджанские активисты сегодня продолжили акцию протеста на единственной дороге в Нагорный Карабах. В Армении для карабахцев собраны 100 тонн продуктов, но из-за блокады Лачинского коридора не удается их доставить, сообщили в правительстве Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 24 января дорога Степанакерт – Горис оставалась заблокированной 44-е сутки.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

Экоактивисты и представители НПО 45-е сутки продолжают акцию на Лачинской дороге, сообщает сегодня со ссылкой на своего корреспондента АПА. "Участники акции демонстрируют высокий патриотический настрой, скандируют лозунги. 45-й день акции протеста начался с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики", - говорится в публикации.

Армянский фонд "Айастан" пожертвовал 100 тонн продовольствия в рамках программы оказания срочной гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. Эти продукты находятся в Горисе, но из-за блокады единственной дороги нет возможности доставить груз по назначению, сообщил вечером 24 января в своем телеграм-канале инфоштаб при правительстве Нагорного Карабаха.

"Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил для того, чтобы в создавшейся кризисной ситуации доставить гуманитарный груз в Республику Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"). Если груз будет доставлен, продовольствие складируют в Министерстве социального развития и миграции Республики Арцах и будут безвозмездно распределять среди социально незащищенных групп по спискам министерства", - отмечается в публикации.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи продуктов. По талонам продаются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Выдача талонов началась 18 января.

20 января стало известно, что жители Степанакерта столкнулись с дефицитом продуктов, продающихся по талонам. В магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди за продуктами, больше всего людей выстраивается, чтобы купить яйца, молочные продукты и табачные изделия – эти товары отпускаются без талонов. 23 января горожане пожаловались, что некоторые продукты выросли в цене.

Также в Нагорном Карабахе около 4700 человек вынужденно лишились работы за время блокады Лачинского коридора, сообщило 23 января правительство.

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