Число безработных в Нагорном Карабахе выросло до 4700 на фоне блокады

23 января 2023, 16:58

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Около 4700 жителей Нагорного Карабаха вынужденно лишились работы за время блокады Лачинского коридора, сообщило сегодня правительство непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 15 января правительство Нагорного Карабаха сообщило, что из-за блокады Лачинского коридора остановлены более 720 предприятий, и около 3400 человек стали вынужденно безработными. У людей, которые лишились работы, практически не осталось средств к существованию, а найти новую работу очень сложно, выручают только выплаты от государства, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом активисты пропускают машины миротворцев и МККК. Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Сегодня коридор остается заблокированным 43-и сутки.

В Нагорном Карабахе уже 4700 человек остались без работы, сообщило сегодня правительство непризнанной республики в бюллетене, ссылка на который размещена в телеграм-канале инфоштаба Нагорного Карабаха.

"Более чем 16 800 тонн товаров первой необходимости могло быть доставлено в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") в условиях отсутствия блокады. Между тем в настоящее время усилиями МККК и МК РФ (миротворческого контингента РФ. – Прим. "Кавказского узла") доставляется лишь незначительная их часть", - говорится в опубликованном бюллетене.

По данным Минздрава, 274 пациента находятся в больницах Нагорного Карабаха, состояние четырех оценивается как крайне тяжелое. "Перевозка пациентов из Арцаха в Армению продолжает осуществляться исключительно благодаря посредничеству и в сопровождении МККК. По состоянию на 22 января при содействии МККК в Армению были перевезены 42 пациента", - говорится в публикации.

В Нагорном Карабахе возникла нехватка подгузников и средств женской гигиены, отмечается в бюллетене.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи продуктов. По талонам продаются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, но из-за проблем с электричеством выдача талонов была отложена и началась 18 января.

20 января стало известно, что жители Степанакерта столкнулись с дефицитом продуктов, продающихся по талонам. В магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди за продуктами, больше всего людей выстраивается, чтобы купить яйца, молочные продукты и табачные изделия – эти товары отпускаются без талонов.

Также в Нагорном Карабахе возникла нехватка лекарств и врачей. Специалисты из Армении не могут приехать из-за блокировки Лачинского коридора, и 400 пациентам не могут быть проведены хирургические операции, сообщило 15 января правительство Нагорного Карабаха.

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