Шесть пациентов вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору

21 января 2023, 14:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из степанакертского медцентра в больницы Армении сегодня вывезены еще шесть пациентов, а всего с начала блокады Лачинского коридора отправлены в Армению 42 пациента, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 19 января из Нагорного Карабаха в Армению с начала блокады были вывезены 38 пациентов, один из них уже возвращен в Нагорный Карабах после лечения, сообщила руководитель коммуникационных программ офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Зара Аматуни. После этого, 20 и 21 января, азербайджанские активисты, продолжающие протест в Лачинском коридоре, пропустили несколько машин МККК, в том числе с пациентами из Нагорного Карабаха, сообщили азербайджанские СМИ.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. При этом активисты пропускают машины миротворцев и МККК. Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Сегодня коридор остается заблокированным 41-е сутки.

Сегодня в сопровождении сотрудников МККК в специализированные больницы Армении перевезены из медцентра в Степанакерте шесть пациентов, в том числе беременная женщина, сообщает Минздрав Нагорного Карабаха.

При этом общее число вывезенных в Армению пациентов, названное Минздравом, разнится с данными МККК. Согласно сообщению Минздрава, оно сегодня достигло 42. "По сей день при посредничестве и в сопровождении МККК из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") в Армению было переведено в общей сложности 42 пациента", - цитирует сообщение министерства "Новости-Армения".

По данным ведомства, 11 детей остаются в отделениях реанимации и для новорожденных в степанакертском медобъединении «Аревик». В Республиканском медицинском центре в Степанакерте 11 пациентов находятся в реанимационном отделении, из них четверо в крайне тяжелом состоянии, пишет сегодня News.am.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи продуктов. По талонам продаются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Изначально предполагалось, что жители начнут получать талоны 17 января, но из-за проблем с электричеством выдача талонов была отложена и началась 18 января.

20 января стало известно, что жители Степанакерта столкнулись с дефицитом продуктов, продающихся по талонам. В магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди за продуктами, больше всего людей выстраивается, чтобы купить яйца, молочные продукты и табачные изделия – эти товары отпускаются без талонов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.