30 августа 2024, 15:48

Останки 149 человек идентифицированы в Азербайджане с 2020 года

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Пропавшими без вести в ходе карабахского конфликта числятся 3968 азербайджанцев, в том числе 766 мирных жителей. С 2020 года на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены останки 428 человек, 149 из них удалось идентифицировать и передать семьям для захоронения, сообщил представитель Госкомиссии по делам пленных и пропавших без вести.

Как писал "Кавказский узел", Международный комитет Красного Креста (МККК) для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериале порядка 10 тысяч человек (по три-четыре человека на каждого пропавшего), сообщила в октябре 2022 года глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова. 

 В Международный день пропавших без вести, отмечаемый 30 августа, Бакинское представительство МККК распространило сообщение о деятельности организации по прояснению судеб исчезнувших людей в результате конфликта в регионе.  

Для содействия поиску около 4 тысяч жителей Азербайджана, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского конфликта, Международный Комитет Красного Креста  собрал для их идентификации свыше  11 тысяч биологических образцов членов их семей, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, МККК вместе с Азербайджанской федерацией Красного Полумесяца также собраны обстоятельные  сведения ante mortem (так называемые "предсмертные данные" - информация о личных вещах, фотографии пропавшего, а также характерных физических особенностях (шрамы, родимые пятна, татуировки) - прим. "Кавказского узла") о пропавших без вести и эта информация была представлена в Госкомиссию Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан также для  использования в процессе идентификации.

МККК оказывает  также психосоциальную, правовую и медицинскую помощь семьям пропавших без вести.

В результате карабахского конфликта пропали без вести около 4 тысяч азербайджанцев и около тысячи армян, говорится в заключение пресс-релиза.

В свою очередь, секретарь госкомиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Газанфар Ахмедов  в пятницу опубликовал на сайте государственного информационного агентства "Азертадж" статью, в которой сообщил, что по данным на 1 августа 2024 года, пропавшими без вести в результате конфликта считались 3 968 человек. Из них 3  962 пропали в ходе Первой Карабахской войны, шесть – в ходе 44-дневной войны 2020 года.

Из числа пропавших без вести 3 202 являются военными, 766 – гражданскими лицами. В их числе 69 несовершеннолетних, 283 – женщин, 334 – стариков. 

На возвращенных под контроль Азербайджана после 2020 года территориях  были обнаружены 18 массовых захоронений из которых, были извлечены и эксгумированы останки, принадлежащие предположительно 169 людям.

Также предположительно останки 259 человек были обнаружены во время строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях.

В результате проведенных судебно-молекулярных экспертиз были идентифицированы и обнародованы данные о личностях 149 человек, останки которых переданы семьям для перезахоронения.

По словам Ахмедова, собранные при помощи МККК биоматериалы членов семей пропавших без вести хранятся в Центра генетических исследований Главного военно-медицинского управления СГБ Азербайджана. С 2014 года собраны 11 236 биологических образцов с членов семей свыше 3 тысяч 600 пропавших без вести.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»

Примечание:

"Более 50 карабахцев числятся пропавшими без вести после осенней войны 2020 года", "Детали похищений жителей Чечни опубликованы в День жертв насильственных исчезновений", "Правозащитники рассказали об идентификации останков пропавших жителей Северного Кавказа".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 августа 2024, 16:33

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