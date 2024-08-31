Самовыдвиженцы столкнулись с давлением перед выборами в парламент Азербайджана

31 августа 2024, 19:54

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В период предвыборной агитации самовыдвиженцы столкнулись с помехами со стороны властей и провластных конкурентов, а наблюдателям поступали угрозы, рассказали кандидаты в депутаты парламента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", на 1 сентября в Азербайджане назначены внеочередные выборы в парламент (Милли Меджлис), период предвыборной агитации проходил с 9 августа и закончился сегодня в 08.00 (07.00 мск), за сутки до начала голосования. Агитационная кампания прошла в условиях использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями, заявили представители партий "Мусават" и "Реальная альтернатива".

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести парламентские выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в них, а партия Народного фронта Азербайджана и оппозиционный Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. Привязка необходимости проведения досрочных выборов к COP-29 является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, заявили аналитики.

Активистка Вафа Наги, баллотирующаяся в депутаты по 70-му Нефтечалинскому округу в качестве самовыдвиженца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что столкнулась с препятствиями и давлением во время избирательной кампании.

Срывали наши плакаты в общественных местах. В то же время ее плакаты вывешивались даже в зданиях госорганов

"В нашем округе в выборах, помимо меня, участвуют еще девять кандидатов. Восемь из них практически не вели активной кампании, с ними у нас не было проблем. Но мы столкнулись с серьёзными проблемами со стороны [еще одного провластного кандидата]... Ее люди с самого начала срывали наши плакаты в общественных местах. В то же время ее плакаты вывешивались даже в зданиях госорганов, что запрещено законом", - сказала Наги, которая является членом муниципального совета села Холгарагашлы Нефтчалинского района и основателем местной инициативной группы защиты прав граждан.

Кроме того, по ее словам, работников бюджетной сферы, муниципальных и государственных служащих организованно направляли на встречи этого кандидата с избирателями, чтобы придать видимость "массовости" этих мероприятий.

"Они вывешивали объявления о проведении встреч в парках, других открытых площадках, хотя кандидатам было предписано проводить такие мероприятиях в установленных ЦИК местах. Только после того, как мы жаловались в окружные избирательные комиссии, эти встречи запрещались", - сказала Наги.

По ее словам, 30 августа, в последний день агитационной кампании, члены ее команды столкнулись с давлением со стороны полиции. "Мы шли маршем по городу, и я по громкоговорителю призывала граждан к активному участию в выборах. Когда мы прошли мимо офиса [провластного кандидата], они пожаловались на нас в МВД. Спешно прибыла полиция. Один из полицейских выбил из рук члена нашей команды телефон, которым он снимал меня. Мы пожаловались в МВД. Сегодня утром мне позвонили из МВД и сказали, что проведут расследование. Я в это не верю", - рассказала кандидат.

Одних стараются уговорить подкупом, другим угрожают

Еще одной проблемой она назвала давление на ее наблюдателей. "После того как наши наблюдатели прошли регистрацию в окружной избирательной комиссии, им стали поступать звонки, чтобы заставить отказаться от участия в моей кампании. Причем одних стараются уговорить подкупом, другим угрожают. Но наша команда сплоченная, и пока никто не вышел из нее", - сказала Наги.

Самовыдвиженец по 42-му Сумгаитскому первому округу Шафаг Маилова сообщила сегодня, что столкнулась с трудностями при регистрации своей кандидатуры. "У меня проблема была с тем, что я до последнего не знала, смогу ли участвовать в выборах. Я хотя и гражданка Азербайджана, но живу и работаю в Турции, и было неясно, допустят ли меня на выборы. Наконец, после консультаций с юристами, я приехала и получила подписные листы только 18 июля, у меня оставалось около двух недель. У меня не было команды, финансовых ресурсов. Но главной проблемой была апатия в обществе. Люди не хотели ничего слышать и слушать о выборах. У одних был страх за "втягивание в политику", другие, напротив, мне кажется молча бойкотировали выборы. Когда я сдала подписные листы, очень долго проверяли мои документы. Меня зарегистрировали только 8 августа, буквально за час до завершения этого этапа кампании", - рассказала Маилова корреспонденту "Кавказского узла".

Она пояснила, что работает экономистом в банковском секторе Турции, а во время агитационной кампании предпочитала непосредственно идти во дворы к избирателям.

К нам подошли полицейские и потребовали прекратить выступление

"Во дворах проблем не было. Но когда я ходила с громкоговорителем по улицам, паркам, то определенные люди шли за нами, внимательно отслеживая наши действия. Вчера в парке в Сумгаите, когда я выступала у памятника Гейдару Алиеву и призывала граждан активно идти на выборы, не позволить фальсифицировать их голоса, к нам подошли полицейские и потребовали прекратить выступление. Этого же требовал постоянно шедший за нами мужчина, говоривший, что он "работник парка". В конечном итоге мне удалось убедить полицейских в том, что они не имеют права ограничивать выступление кандидата в депутаты. После этого мы продолжили наше шествие по парку", - рассказала Шафаг Маилова.

Независимые кандидаты сталкиваются с трудностями с самого начала кампании, посетовал кандидат в депутаты по 97-му Тертер-Агдере-Геранбойскому округу, преподаватель социально-экономического колледжа при Азербайджанском государственном экономическом университете Галандар Мухтарлы.

"Члены окружных избирательных комиссий намеренно создают проблемы неугодным кандидатам, пользуясь многочисленностью требований для участия в выборах. К примеру, они выдают подписные листы, но не обращают внимания на то, что нужно открыть банковский счет. Когда приходишь с подписными листами, они говорят: а у вас нет банковского счета. Или же кандидат собирает подписи, но его не предупреждают, что сборщиком не может быть муниципальный и государственный служащий. И по этой причине ему отказывают в регистрации", - рассказал Мухтарлы корреспонденту "Кавказского узла".

На людей оказывают психологическое давление, внушая необходимость поддержать "правильных кандидатов"

Еще больше сложностей возникает во время агитационной кампании, отметил он. "В местах, отведенных для встреч с избирателями, "дежурят" представители местной исполнительной власти. Они фиксируют пришедших граждан. Потом на них оказывается давление, что они поддерживают сторонников правительства. На людей оказывают психологическое давление, внушая необходимость на голосовании поддержать "правильных кандидатов". Иногда их заставляют "искупить свою вину" приходом также на встречу провластного кандидата. Поэтому я отказался от таких встреч. Вместо этого я ходил по селам, заходил в гости к знакомым, родственникам, у них собирались соседи, другие сельчане. Но что интересно, люди просили не делиться их фото в социальных сетях. Это красноречивый показатель атмосферы страха в обществе, отсутствия условий для справедливой, честной конкуренции", - сказал Мухтарлы.

Другой самовыдвиженец по одному из сельских округов, попросивший не публиковать его имя, заявил "об отсутствии равных, справедливых условий кампании". "В моем округе кандидат от правящей партии, действующий депутат, начал агитацию раньше установленной даты. Я жаловался в окружную комиссию, но никаких мер не приняли. Кроме того, были сложности в проведении встреч с избирателями. Сотрудники местных органов власти наблюдали со стороны за пришедшими. Некоторым прямо там угрожали, чтобы они не участвовали во встрече со мной. А вот на встречу с кандидатом от власти местные чиновники приводили людей. Мы сняли на фото, когда у нас на встречу кандидата от власти привели чиновников и мулл из соседнего Бардинского района. То есть это не были избиратели нашего округа", - сказал кандидат корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые самовыдвиженцы снялись с выборов. Один из них, глава Центра исследований "Конституция" Алимамед Нуриев, снялся с выборов еще на этапе сбора подписей. "Я сначала решил участвовать в выборах. Но потом снялся с выборов. Азербайджан сейчас в такой степени развития, что каждый должен быть там, где больше принесет пользу обществу, государству. Я думаю, что смогу быть больше полезным, оставаясь в гражданском обществе", - сказал Нуриев корреспонденту "Кавказского узла".

Взял самоотвод и депутат парламента четырех последних созывов, 76-летний Вахид Ахмедов. "Я уже достиг преклонного возраста. Семья и друзья посоветовали мне отдохнуть. Я всегда рядом со своим государством, народом и впредь готов делать все возможное для своей страны и народа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Их публичные объяснения неубедительны. Если они говорят искренне, то могли бы изначально не выдвигаться

Однако по мнению директора базирующегося в Швейцарии Института прав человека Эмина Гусейнова, снявшиеся с выборов кандидаты сделали это не по своему выбору. "Несколько кандидатов снялись с выборов. Их публичные объяснения неубедительны. Если они говорят искренне, то могли бы изначально не выдвигаться. Просто эти люди, хотя формально шли как "независимые", на самом деле имеют в той или иной степени зависимость от власти. В верхах решили, что их участие может помешать тем, на кого власти сейчас делают ставку. А отказать власти они не могут, в таком случае они могут потерять какие-то материальные привилегии, должностей могут лишиться их близкие", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о подготовке к выборам в Милли Меджлис собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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