Аналитики усомнились в необходимости проведения досрочных выборов в парламент Азербайджана

22 июня 2024, 02:53

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Привязка необходимости проведения досрочных парламентских выборов к климатической конференции COP29 в Баку является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы. В партии объяснили эту инициативу необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах.

Очередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана должны состояться 3 ноября. На ноябрь также запланировано проведение в Баку конференции COP29. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил ранее, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Парламент Азербайджана принял 21 июня постановление «Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики о назначении досрочных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики». Постановление было принято 105 голосами за, при одном голосе против, сообщила пресс-служба парламента.

В законодательстве Азербайджана не прописаны сроки назначения внеочередных выборов в парламент, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава центра "Право и развитие" Хафиз Гасанов.

"Есть только конституционная норма о том, что президент может распустить парламент при определенных условиях. Она прописана в статье 98.1 Конституции. Кстати, эти условия относятся к ситуации, когда возникает парламентский кризис. То есть, если парламент дважды в год выразит недоверие кабинету министров. Или после двукратного представления президентом кандидатов в члены Конституционного суда, Верховного суда, Центрального банка. Такой ситуации нет. C этой точки зрения конституционность роспуска парламента вызывает вопросы. Ибо увязывание досрочных выборов с COP29 не является конституционной основой. Да и парламент не имеет отношения к этому мероприятию. Но реальность такова, что парламент обратился к президенту. И логика процесса в том, что глава государства не станет откладывать роспуск парламента и назначение досрочных выборов, поскольку их инициировала возглавляемая им партия", - сказал Гасанов.

По его мнению, выборы будут назначены в течение ближайшей недели, а с учетом протяженности кампании в 60 дней, состоятся они в конце августа-начале сентября.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли считает, что связь проведения досрочных парламентских выборов с COP29 - только «предлог» для того, что скрыть истинные намерения властей.

В реальности идет подготовка в очередной раз краже голосов.

«Режим намерен вновь проводить выборы в неконкурентной обстановке, да еще в жаркое пекло лета. Аргументы о переносе выборов на ранний срок из-за COP29 несостоятельны. Это мероприятие начнется 11 ноября. А парламентские выборы по Конституции должны были состояться в первое воскресенье ноября, то есть 3-го числа. Ничто не мешало властям провести выборы в установленные Конституцией сроки. Ясное дело, что COP29 - всего лишь предлог. В реальности идет подготовка в очередной раз краже голосов. Ибо в очередной раз были проигнорированы рекомендации международных организаций по совершенствовании избирательного законодательства и практики. В стране нет минимальных условий для честной конкуренции. А фактор внеочередных выборов ставят противников режима в жесткий цейтнот. Кроме того, выборы проводятся в жаркое лето, когда социальная активность населения низка и вести кампанию тем, у кого ограниченные ресурсы, чрезвычайно сложно. При этом власть, располагающая колоссальными финансовыми, административными, медийными ресурсами обеспечивает себе несравнимое преимущество», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также считает неубедительной связь проведения досрочных выборов в парламент с COP29.

"Проведение внеочередных выборов стало политической тактикой властей Азербайджана. Это уже четвертые подряд досрочные выборы, если не считать малозначащих муниципальных выборов 2019 года. Так, в 2018 году и в феврале этого года власти провели внеочередные президентские выборы. В феврале 2020 года состоялись внеочередные выборы в Милли Меджлис. Тактика внеочередных выборов никак не связана с международными мероприятиями и направлена на то, чтобы максимально ставить оппозицию в условия жесткого цейтнота. Власть сама знает, когда проведет, выборы и готовится к ним, заранее распределяет обязанности в правящей команде, определяет кандидатов их доверенных лиц и так далее. Оппозиции приходится это делать в авральном режиме. Сейчас ситуация для оппозиционеров осложняется тем, что избирательная кампания придется на самые жаркие месяцы – июль, август. В обществе и так царит политическая апатия, а летом социальная активность граждан вообще падает. Многие находятся в отпусках, уезжают на отдых в районы или за рубеж, и кандидатам станет еще более сложнее собирать подписи избирателей. Собирать людей на встречи с избирателями также будет сложно. Я уверен, что COP29 был лишь поводом для переноса выборов на более ранний срок», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Они стремятся проводить крупные международные мероприятия на фоне подавления демократических свобод для укрепления режима.

Он отметил, что не припомнит прецедентов в международной практике, чтобы из-за COP29 или еще из-за какого-то мероприятия переносили выборы. Вообще, по его мнению, власти Азербайджана добились проведения COP29 в целях улучшения собственного имиджа на международной арене. «Они стремятся проводить крупные международные мероприятия на фоне подавления демократических свобод для укрепления режима. Принимая мероприятия, подобные COP29, они пытаются формировать мнение о том, что они «ответственные участники международного сообщества», готовы внести вклад в решение глобальных проблем. И таким способом укрепить свою легитимность. К сожалению, международные организации часто ради «корпоративных интересов» подыгрывают Баку, закрывая глаза на нарушения прав человека», - сказал Гусейнов.

Проведение досрочных парламентских выборов, чтобы по времени развести их с предстоящим в ноябре в Баку климатическим саммитом COP29, вполне логично, считает глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. Однако, по его мнению, аргументация правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) о том, что к COP29 необходимо обеспечить «полноценную работу» парламента, не верна.

«Идея досрочного проведения выборов в Милли Меджлис разумна. Однако в правящей партии «Ени Азербайджана» не верно обосновали это необходимостью к климатическому саммиту «полноценной деятельности» парламента. Законодательный орган не имеет никакого отношения к этому мероприятию. Развести по времени два крупных мероприятия – выборы и COP29 - необходимо из-за предстоящих организационных, технических подготовительных мероприятий. Уже несколько месяцев идет подготовка к мероприятию - ремонтируются дороги, “освежаются” фасады зданий, создаются и реконструируются залы, где будет проводиться мероприятия климатической конференции. Ближе к COP29 эти работы станут активнее. С другой стороны, на COP29 ожидается прибытие в Азербайджане не менее 50-60 тысяч человек. И в связи с этим будут приниматься усиленные меры безопасности, во многих местах Баку будет ограничиваться движение транспорта, некоторые места будут вовсе закрыты для доступа горожан. В таких условиях просто физически невозможно проводиться избирательную кампанию и выборы», - отметил Сулейманлы.

На вопрос, если было необходимым проведение досрочных выборов, нельзя ли было провести их раньше, а не летом, Сулейманлы ответил так: «Конечно, было бы оптимальным проведение выборов до лета. Но, видимо из-за необходимости внесения изменений в госбюджет страны, решили только сейчас распускать парламент».

Он полагает, что выборы состоятся в конце августа или начале сентября. «Дело в том, что в середине сентября в Баку пройдут гонки «Формулы-1», из-за чего в городе также будут вводиться ограничения на передвижение транспорта, а центр практически будет закрыт. С учетом того, что подготовка к "Формуле-1" начинается за неделю, то, получается, выборы пройдут самое позднее в первые дни сентября», - полагает Сулейманлы.

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