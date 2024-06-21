Парламент Азербайджана. Фото: АЗЕРТАДЖ https://azertag.az

21 июня 2024, 10:47

Парламент Азербайджана поддержал предложение о досрочных выборах

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Депутаты парламента Азербайджана поддержали инициативу правящей партии о проведении досрочных парламентских выборов и создали комиссию для соответствующего обращения к президенту страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы. В партии объяснили эту инициативу необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP29. На сегодняшнем заседании парламента планировалось рассмотреть просьбу депутатов "Ени Азербайджан" об обращении к президенту для роспуска парламента и назначения внеочередных выборов.

Очередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана должны состояться 3 ноября. На ноябрь также запланировано проведение в Баку конференции COP29. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил ранее, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Милли Меджлис обратится к Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов, заявила сегодня председатель парламента Сахиба Гафарова.

Она отметила, что в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса был включен вопрос об обращении к президенту для назначения внеочередных выборов в парламент, сообщает Trend.

Сахиба Гафарова сообщила также, что в парламенте создана комиссия для соответствующего обращения к президенту, пишет АПА.

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"Аналитики в Баку связали инциденты на границе с внутриполитической ситуацией в Армении", "Депутаты Европарламента призвали ЕС к санкциям против азербайджанских чиновников", "Бакинские политологи оценили перспективы открытия генконсульства России в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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