Правящая партия Азербайджана инициировала досрочные парламентские выборы

20 июня 2024, 19:12

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Правление партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости досрочных выборов в парламент. Это решение в партии объяснили необходимостью полноценной работы парламента в период проведения в стране международных климатических мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля 2020 года в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, и ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан". Активисты заявили о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании. 4 марта в Конституционный суд и администрацию президента было направлено заявление, в котором 236 кандидатов в депутаты потребовали провести выборы повторно. Конституционный суд Азербайджана признал парламентские выборы состоявшимися, несмотря на возражения сотен кандидатов.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

Сегодня состоялось заседание правления правящей в Азербайджане партии "Ени Азербайджан", на котором депутатом, представляющим ее в парламенте было рекомендовано инициировать обращение к президенту Азербайджана с призывом распустить Милли Меджлис (парламент) шестого созыва с целью проведения внеочередных парламентских выборов, сообщило агентство АПА.

Эту информацию корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили в центральном аппарате партии. Как пояснил сотрудник аппарата, в ноябре этого года в Азербайджане пройдут ряд важных международных мероприятий - 29-я сессия Конференции Сторон Организации Объединенных Наций Рамочная конвенция об изменении климата - COP29, 19-я сессия Совещания сторон Киотского протокола и 6-я сессия Совещания сторон Парижского соглашения.

В партии считают "целесообразной полноценную работу парламента страны в этот период". Поскольку очередные выборы по Конституции должны состояться в первое воскресенье ноября пятого года полномочий действующего созыва (в данном случае 3 ноября 2024 года) в "Енни Азербайджан" сочли целесообразным проведение их раньше, чтобы в период международных климатических мероприятий, парламент мог бы "полноценно функционировать", отметил источник в партии.

На очередном пленарном заседании парламента 21 июня будет рассмотрено обращение депутатов от партии "Ени Азербайджан" о принятии обращения к президенту о роспуске парламента и назначении внеочередных президентских выборов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в парламенте.

"Ени Азербайджан" располагает в парламенте абсолютным большинством мест – 68 из ныне действующих 115 депутатских мандатов и принятие этого решения не вызывает сомнения. С учетом того, что парламентские выборы должны объявляться за 60 дней до дня голосования, досрочные выборы будут назначены на конец августа – начало сентября, отметил источник.

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