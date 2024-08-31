Азербайджанские оппозиционеры заявили о препонах кандидатам в предвыборной агитации

31 августа 2024, 13:58

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Агитационная кампания перед выборами в парламент Азербайджана прошла в условиях использования административного ресурса в пользу кандидатов от власти, а оппозиционные кандидаты столкнулись с препятствиями, заявили представители партий "Мусават" и "Реальная альтернатива".

Как писал "Кавказский узел", на 1 сентября в Азербайджане назначены внеочередные выборы в парламент (Милли Меджлис), период предвыборной агитации проходил с 9 августа и закончился сегодня в 08.00 (07.00 мск), за сутки до начала голосования. Для встреч с избирателями кандидатам предложены локации на окраинах и в других местах, где агитация недостаточно эффективна, заявили правозащитники.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку также запланирована климатическая конференция COP-29. Правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести парламентские выборы до международного климатического саммита. 28 июня президент Азербайджана распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в них, а партия Народного фронта Азербайджана и оппозиционный Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. Привязка необходимости проведения досрочных выборов к COP-29 является лишь предлогом, кандидаты от власти в таких условиях окажутся в привилегированном положении, заявили аналитики.

Предвыборная кампания прошла в условиях неравных возможностей для кандидатов от власти и оппозиции, считает зампредседателя партии «Мусават», кандидат в депутаты по 8-му Бинагадинскому первому избирательному округу Мустафа Гаджибейли.

Представители нашей партии столкнулись с бюрократическими препонами, требованиями от них излишних документов

"Уже на этапе выдвижения кандидатов в депутаты представители нашей партии столкнулись с бюрократическими препонами, требованиями от них излишних документов. В то же время в поддержку кандидатов от партии «Ени Азербайджан» и других кандидатов, поддерживаемых властью, использовались ресурсы местных органов власти, бюджетных организаций, жилищно-эксплуатационных участков. Эти структуры и их работники были мобилизованы на сбор подписей в пользу провластных кандидатов. При этом, подписные листы наших кандидатов очень придирчиво проверялись", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В итоге из 34 кандидатов от партии были зарегистрированы только 25. "Остальным девяти необоснованно было отказано в регистрации. Жалобы на отказ рассматривались формально и отклонялись. Сейчас у нас осталось 24 кандидата, после того как 25 августа при странных обстоятельствах погиб в ДТП один из ветеранов нашей партии, известный ученый-историк Насиман Ягублу. Пока причины аварии не обнародованы", - сказал кандидат.

Работников ЖЭУ, бюджетных организаций обязывали ходить на эти встречи

Он также указал на ограничения возможностей оппозиции для предвыборной агитации. "Из-за реакционных норм избирательного законодательства оппозиция на парламентских выборах не получает бесплатного эфира [для предвыборной агитации по телевидению]. Для этого надо иметь зарегистрированных кандидатов в более чем 60 из 125 округов. Правда, в этот раз у нас было меньше кандидатов. Однако в прошлом, когда мы выдвигали по 90-100 и более кандидатов, все равно регистрировалось меньше 60, чтобы не дать нам эфира", - рассказал зампредседателя партии «Мусават».

По его словам, в то время как представители оппозиции сами приглашали избирателей на встречи, кандидатам от власти людей собирали с использованием административного ресурса. «Работников ЖЭУ, бюджетных организаций обязывали ходить на эти встречи», - сказал Мустафа Гаджибейли.

Мне заявили, что для общения с людьми, раздачи агитационных материалов необходимо некое «разрешение»

Еще одной проблемой он назвал препятствия для встреч с избирателями во дворах жилых домов. "В комплексы новостроек было очень трудно попасть. Во-первых, в дверях подъездов стоят коды. Коменданты часто не пропускали нас в здания, чтобы мы вели агитацию по принципу «от двери к двери», общались с людьми напрямую, клали в двери буклеты. В одном из комплексов в 8-м микрорайоне, по улице Джафара Хандана, я вовсе столкнулся с агрессией со стороны охранников. Они мне заявили, что для общения с людьми, раздачи агитационных материалов необходимо некое «разрешение». Когда же я объяснил, что кандидату в депутаты никакого разрешения для раздачи своих агитационных материалов не требуется, число охранников стало расти, и они стали мне угрожать насильственным удалением из комплекса. Во избежание ненужного инцидента я просто ушел", - сказал Гаджибейли.

По его словам, партия «Мусават» не питала иллюзий относительности честной конкуренции на выборах. «Мы изначально знали, что власти в очередной раз пойдут на проведение выборов в обстановке неравной конкуренции, и шансов на победу у нас нет. Просто мы решили пойти на выборы для того, чтобы показать обществу, что, несмотря на репрессии, большое число политзаключенных, подавление свободы прессы и слова, в стране есть еще силы, которые не боятся бросить вызов режиму. Месседж нашего участия в том, что не надо отчаиваться, борьба против несвободы продолжается. Это важно для того, чтобы вернуть людям надежды на перемены. Мы также участвовали в выборах, чтобы привлечь внимание людей к проблемам коррупции, медленного возвращения беженцев в Карабах, социальной несправедливости", - заявил Гаджибейли.

Член избирательного штаба другой оппозиционной партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) Фариз Зохрабов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что из 13 кандидатов от этой партии были зарегистрированы 12.

По его словам, представители партии в ведении предвыборной агитации с серьезными проблемами не столкнулись. «Наши кандидаты провели активную избирательную кампанию, провели много встреч с избирателями, обошли практически все жилые кварталы, общались с людьми во дворах. В каждом округе мы раздали по 16 тысяч флаеров, фактически охватив все семьи», - рассказал Зохрабов.

По его словам, отсутствие доступа к телеэфиру кандидаты от ReAl компенсировали использованием возможностей социальных сетей. Среди трудностей этой предвыборной кампании, Зохрабов назвал проведение ее в период летних отпусков и каникул. Многие избиратели находились в разъездах, пояснил оппозиционер.

Избиратели из бюджетных организаций нам приватно говорили, что их заставляют идти на встречи кандидата с избирателями

Зохрабов также сообщил об использовании провластными конкурентами административного ресурса и опосредованном влиянии на избирателей. «В 33-м Хатаинском первом округе у нас баллотируется член политического комитета ReAl Натиг Джафарли. После того, как он выдвинулся по этому округу, здесь появился глава парламентского комитета по правам человека, руководитель государственной организации "Центр гуманитарных исследований" Захид Орудж. Он уже пять раз становился депутатом парламента и каждый раз выдвигался из сельского Бардинского района. Появление его теперь в округе в Баку, где выдвинут Натиг Джафарли, у многих сформировало мнение, что раз Захид Орудж пошел на выборы отсюда, то результаты предрешены и депутатом будет объявлен он, и, соответственно, нет смысла ходить на выборы. Это тоже своего рода «политическая технология». Кроме того, некоторые избиратели из бюджетных организаций нам приватно говорили, что их заставляют идти на встречи кандидата с избирателями. Все это, конечно, бросает тень на честность кампании», - сказал Зохрабов, который является также доверенным лицом Джафарли.

Вместе с тем, по его словам, на всех избирательных участках в округах, где есть кандидаты от ReAl, будут наблюдатели от партии, которые будут контролировать процесс и добиваться проведения выборов в соответствии с требованиями закона и честного подсчета голосов.

В свою очередь, представитель аппарата ЦИК сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что избирательная кампания проходит в соответствии с требованиями законодательства, и сведений о каких -либо серьезных нарушениях закона в ЦИК не поступало.

Материалы о подготовке к выборам в Милли Меджлис собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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