Правозащитники указали на препоны предвыборной агитации в Азербайджане

07 августа 2024, 14:02

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Кандидатам в депутаты парламента Азербайджана для встреч с избирателями предложены локации на окраинах и в других местах, где предвыборная агитация недостаточно эффективна, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня правящая партия "Ени Азербайджан" заявила о необходимости провести досрочные парламентские выборы до начала международного климатического саммита COP-29. Парламент поддержал это предложение, и 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы на 1 сентября. 1 августа наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила о начале своей работы в рамках внеочередных выборов в парламент Азербайджана.

4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах. При этом оппозиционные партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил решили бойкотировать выборы. Внеочередные парламентские выборы нелегитимны, заявила "Платформа III Республики", призвав избирателей прийти на участки, но проголосовать против кандидатов от власти.

Сегодня Центризбирком Азербайджана объявил список мест, где кандидаты в депутаты могут проводить встречи с избирателями. Всего выделено 5113 мест, в том числе 3259 - открытых и 1854 - в помещениях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ЦИК.

Он отметил, что предвыборная агитация начнется 9 августа и завершится 31 августа в 08.00 (07.00 мск), за сутки до начала голосования. По данным ЦИК на 7 августа, зарегистрированы 950 кандидатов в 125 одномандатных избирательных округах. Регистрация кандидатов завершится 8 августа в 18.00 (17.00 мск).

Открытые площадки для встреч с избирателями выделены на "неблагоприятных местах", отметил глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "В выборах участвуют не только отдельные кандидаты, но и политические партии, хотя и они выдвигают кандидатов по отдельным округам. Партии могли бы проводить предвыборные митинги, на которых бы агитировали за всех своих кандидатов по конкретному городу или району. Но по "традиции" в городах, и в частности, в столице не выделяются для митингов центральные площади. Открытые места, как правило, предоставляются на стадионах и в парках, расположенных на окраинах городов и поселков. Хотя было бы намного эффективнее предоставление мест для встреч с избирателями в центре городов и других населенных пунктов", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

В феврале прошли внеочередные выборы президента Азербайджана, а во время предвыборной кампании места для встреч с избирателями также были предложены на окраинах. Это подчеркивает отсутствие у кандидатов возможности конкурировать с Ильхамом Алиевым, указали тогда аналитики.

Закрытые помещения предоставляются в домах культуры, актовых залах различных учреждений, спортзалах, отметил правозащитник. "Все это создает неудобства для кандидатов и избирателей. При этом кандидатам не позволяют самим проводить встречи в местах по своему выбору. Это ограничивает возможности для агитации", - сказал он.

Такого же мнения придерживается и глава "Платформы права" Самир Казымлы. "Словно делается все для того, чтобы население не ощущало предвыборную обстановку в стране, чтобы не было атмосферы политической конкуренции. Это позволяет власти проводить выборы по максимально удобному сценарию. У населения подсознательно формируется представление о предрешенности исхода выборов", - сказал Казымлы корреспонденту "Кавказского узла".

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