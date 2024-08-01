Наблюдатели ОБСЕ приступили к мониторингу выборной кампании в Азербайджане

01 августа 2024, 13:41

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Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ объявила о начале своей деятельности в Азербайджане в рамках внеочередных выборов в парламент страны, которые запланированы на 1 сентября. В день выборов мониторинг будут вести более 300 наблюдателей этой организации.

Как информировал "Кавказский узел", 20 июня руководство правящей партии "Ени Азербайджан" заявило о необходимости инициировать досрочные парламентские выборы в связи с необходимостью полноценной работы парламента во время проведения в стране международного климатического саммита COP-29. 21 июня парламент поддержал предложение о досрочных выборах. 28 июня президент Ильхам Алиев распустил парламент и назначил досрочные выборы в законодательный орган на 1 сентября. 4 июля стало известно, что оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" примут участие в выборах. Верховный меджлис (верховное собрание) партии Народного фронта Азербайджана 13 июля решил бойкотировать внеочередные парламентские выборы. Такое же решение принял 16 июля оппозиционный Национальный совет демократических сил. Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане нелегитимны, заявила "Платформа III Республики", призвав избирателей прийти на участки, но проголосовать против кандидатов от власти.

1 августа в Баку объявлено о начале деятельности Наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Как сообщил сегодня на пресс-конференции ее руководитель, представитель Албании Дитмир Бушати, в миссию помимо 11 экспертов в области выборов, права, медиа и прочих сфер, также вошли 28 долгосрочных наблюдателей, которые приступят к деятельности в регионах Азербайджана с 8 августа.

Миссия оценит проведение выборов на предмет соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам, а также стандартам демократических выборов и национальному законодательству.

Накануне дня голосования в Азербайджан прибудут еще 280 краткосрочных наблюдателей. Кроме того, по словам Бушати, на выборы будет командирована группа под руководством специального координатора и руководителя краткосрочной миссии от ОБСЕ, которым будет назначен глава одной из национальных делегаций парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ проведет мониторинг всех аспектов избирательной кампании, включая работу избирательных администраций на всех уровнях, законодательство в области выборов и его исполнение, соблюдение фундаментальных свобод, освещение выборов в медиа и социальных платформах, а также решение споров в связи с выборами", – отметил Бушати.

Наблюдатели также оценят состояние исполнения предыдущих рекомендаций БДИПЧ, добавил он.

Мониторинг включает также встречи с представителями госорганов, политических партий, гражданского общества, медиа, международных организаций и заинтересованных сторон. "Мы уже провели встречи с руководством МИД и ЦИК и надеемся, что это сотрудничество будет продолжено", – сказал глава миссии.

Он подчеркнул, что 1 сентября наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ будет наблюдать за процессом выборов от начала до конца, а также подсчетом голосов. Предварительное заключение миссии будет обнародовано 2 сентября, а через несколько месяцев планируется опубликовать финальный отчет, который охватит также вопросы рассмотрения жалоб в ходе выборов.

Бушати подчеркнул, что миссия БДИПЧ ОБСЕ является беспристрастной. "Мы не вмешиваемся в процесс выборов, никого не поддерживаем. Мы наблюдаем и даем оценку самому процессу", – заметил Бушати.

Парламентской ассамблее Совета Европы не отправлено приглашение наблюдать за внеочередными выборами в Милли Меджлис Азербайджана которые, состоятся 1 сентября, сообщил официальный представитель МИД Айхан Гаджизаде.

Он не стал комментировать причины этого решения. Приглашения для мониторинга выборов направлены в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, Организацию исламского сотрудничества, ГУАМ, Движение неприсоединения, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию Тюркских Государств, привел сегодня Turan.az слова Гаджизаде, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ранее Азербайджан не пригласил делегацию ПАСЕ наблюдать и за внеочередными президентскими выборами в феврале этого года. Отказ пригласить делегацию ПАСЕ стал одной из причин прекращения полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ сроком на 1 год.

Азербайджан демонстративно не выполняет многие обязательства перед Советом Европы в области прав человека, а прошлой зимой отказался приглашать делегацию ПАСЕ наблюдать за внеочередными президентскими выборами, заявил ранее корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Эмин Гусейнов.

Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ были приостановлены на год. При этом, этого можно было бы избежать, если бы делегация предоставила гарантии исправления ситуации. Она же, напротив, заявила, что сама отказывается от участия в работе ПАСЕ. Судя по всему, Баку взял курс на сворачивание сотрудничества и даже выход страны из Совета Европы, – отметил Гусейнов.

БДИПЧ готова к сотрудничеству "как можно больше другими наблюдательными миссиями, однако оценивать выборы будет оценивать исходя из собственных принципов, стандартов и критериев, добавил он.

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